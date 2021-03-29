財神來了 威力彩3.68億元頭獎 一注獨得獎落台中 22:102021/03/29 中時新聞網 呂承哲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 威力彩3億多元頭獎獎落台中 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台彩表示，今(29日)晚威力彩3.68億元頭獎一注獨得，獎落台中市北屯區的「幸運商行」。 威力彩第110025期開獎，第一區獎號為23、37、02、11、26、18，第二區獎號為02。 一切訊息請依照台彩網站公布為準。 大樂透1億頭獎一注獨得 北市萬華龍山寺旁開出 頂級口紅搶攻疫情妝容市場 祭出不沾口罩脣彩 (中時新聞網) #威力彩 #億元頭獎 #注獨得 #獎落 #台彩 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 兒童節、復活節 雲朗觀光旗下飯店「蛋」生新玩法 10:382021/03/25 生活 梵谷蒙馬特街景 4.4億落槌創紀錄 04:102021/03/28 運動天地 賭博網站1年9億賭資 打竹聯幫名號恐嚇員工1人每月2000萬業績 10:522021/03/25 社會 加工區更名科技產業園區 今聯合揭牌 宣示邁向新里程 15:352021/03/28 寶島 晶圓雙雄龍外資提款機 台灣價值股要起飛了 18:002021/03/28 財經 台南今年首場就業博覽會 釋出3442工作機會 16:432021/03/27 寶島 把機械業當飯店服務業 它做的刀庫打趴德國、日本 17:002021/03/28 財經 日本職棒、F1賽車開戰 台灣運彩開出多項投注玩法 13:002021/03/27 財經 頭份警分局破獲簽賭網站 牆上赫見「愛拚才會贏」 16:042021/03/27 社會 連假兒童最大 精選六間提供好康、好玩親子專案飯店 15:142021/03/26 生活 《證交所》外資上周賣超近400億元 台積電成苦主 12:172021/03/29 財經 財經熱門新聞 台積電後誰是下一座神山？散戶押兩大家族就對了 - 財經 【長榮輪卡運河】蘇伊士運河「通樂」 長榮曝長賜輪脫困後下一步 - 財經 17檔EPS季季增 前景亮 - 財經要聞 - 工商時報 美股5700億驚天交易 幕後苦主曝光 - 財經 避險基金踩雷延燒 道指期跌200點 4大涉入投行全重挫 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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