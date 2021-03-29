台彩表示，今(29日)晚威力彩3.68億元頭獎一注獨得，獎落台中市北屯區的「幸運商行」。

威力彩第110025期開獎，第一區獎號為23、37、02、11、26、18，第二區獎號為02。

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(中時新聞網)