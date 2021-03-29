埃及蘇伊士運河管理局（SCA）29日晚間發佈聲明說，擱淺貨輪已經完全恢復至正常航道。目前長賜輪已重新浮起並脫離河岸，運河交通將恢復，但暫時還沒有通航時間表。業者估計周一可恢復通航，並用4天的時間清理堵塞在運河兩端的300餘艘船舶。

據《彭博》引述埃及蘇伊士運河管理局方面表示，目前擱淺船隻已重新浮起並脫離了河岸，長賜號正被拖往深水區域並將接受檢查，危機已經結束。運河的交通即將恢復，但暫時沒有確定時間表。

貨櫃運輸公司Hapag-Lloyd AG表示，運河可望在當地時間周一恢復運行，堵塞在運河端的船舶估計要花4天時間才能清理完畢。

來自蘇伊士運河管理局的消息人士稱，長賜號將向北前往蘇伊士運河北部和南部之間的大苦湖，由小苦湖，大苦湖和小苦湖連接，總面積約250平方公里。

在此之前，埃及總統塞西表示，已成功完成解封蘇伊士運河的疏通行動。塞西在其官方社交媒體頁面上寫道：「事態通過埃及人的雙手重回正軌，整個世界可得到保證其貨物和需求通過這條航道輸送的路徑。」

(中時新聞網)