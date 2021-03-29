台灣基進黨立委陳柏惟罷免案進入第二階段，此次罷免案也成各界關注焦點，根據《TVBS民調中心》今(29)日公佈最新民調結果顯示，若明天是投票日，有48%會投同意罷免陳柏惟，30%不同意罷免，21%未決定。東華大學教授施正峰酸陳柏惟是「不分區立委」，他更指出，雖然陳柏惟很囂張，但從民調上來看，地方上的人不是很注意他，而自己雖然住在台中，但對陳也沒有什麼印象。

據《TVBS民調中心》最新調查結果顯示，對於陳柏惟的罷免案，該選區有65%表示「知道此事」，35%表示「不知道」。不論民眾知道罷免連署與否，有69%民眾表示「不會參與罷免陳柏惟連署」，有20%表示「會參與」，7%不一定。

此外，若罷免陳柏惟二階連署通過且成案，有30%民眾表示「一定會去投票」、13%「可能會」，49%表示「沒投票意願」，另外，有7%民眾「不一定」。TVBS民調經換算後不同意罷免的比例，約佔全體20歲以上台中立委第二選區民眾的15%；而同意罷免比例約佔全體的24%，略低於選罷法25%的門檻。

施正鋒29日在政論節目《新聞大白話》中表示，陳柏惟的表現，給人的感覺有點像是不分區立委、全國性的人物，也許他有在跑地方行程，但他更關心的是全國性的事務，比如和大陸對抗的那種，那地方上的百姓可能會覺得，他好像沒在搭理地方上的事情。

施正鋒指出，雖然陳柏惟很囂張，但地方上的人沒什麼注意到他，「他好像是我那區的樣子，我現在住大里，好像那附近的樣子，我現在不住彰化，對他沒什麼印象」，並指稱呼陳柏惟像是不分區立委其實是在虧他，因為他沒什麼服務，只要有死忠的就好，既然他看我們不起，下次就不會投給他，4成的人對他沒印象，要怎麼辦？要戰不戰？他如果要戰就很囂張，像王浩宇那樣；他不要戰，就好像當大家都不知道一樣。

(中時新聞網)