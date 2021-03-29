美國半導體巨頭英特爾新執行長Pat Gelsinger日前宣布，英特爾將進入IDM2.0，提供所有最新的技術整合，將協助系統公司做訂製化的晶圓代工、IP、封測，並獨立出晶圓代工部門，由英特爾高階主管Randhir Thakur帶領，替客戶定制化晶片，等於是擴大英特爾半導體供應鏈完整發展，資深半導體分析師陸行之一度在臉書上表示「有些搞錯方向」，但幾日後改口，認為英特爾這次是有備而來。

陸行之之前表示，Pat Gelsinger有些搞錯方向，英特爾要搞半導體百貨業，感覺代工只能服務系統客戶，但AMD、高通、博通以及NVIDIA等廠商怎麼可能找上英特爾這個競爭對手代工？要不然把半導體製造分割，一翻兩瞪眼，這樣才有魄力。

不過，陸行之幾日後卻表示，看過這幾天臉友的回饋與英特爾朋友溝通後，結論是英特爾宣布重回晶圓代工，目前來看是競爭遠大於合作，但評估英特爾想做定制型代工，非傳統晶圓代工，主要是設計整合強，製造弱，將代工及先進製程製造業務獨立出來，直接報告給Pat Gelsinger。有了這份報告後，才能得知英特爾的成本、良率以及上市時間，才能評估對台積電的影響，到時候主戰派 Randhir Thakur (前應用材料高管)下台，再拆分晶圓代工部門上市斷尾求生，雖然相當困難，若是英特爾成功在該市場存活，Randhir Thakur就成為下一任CEO熱門人選。

陸行之表示，聯電、格芯直接宣布放棄7奈米以下製程，英特爾老大哥面子掛不住，要多丟幾百億美元，成立一個部門支撐一下。陸行之同樣列出3大觀察重點：

第一，以後所有7奈米以下製程的EUV技術是否都會放在IDM foundry services 部門，由 Dr. Thakur 統籌負責生產內部x86 CPU及GPU產品及外部客戶產品（Amazon, Microsoft, IBM, Google 等）？

第二，Pat Gelsinger沒有之前想的這麼笨，看起來不是搞錯方向，而是想到一個晶圓製造部門長期吃大鍋飯，不負責任，長期拖累其設計部門的解決方案。天鵝先生是想直接把先進製程製造部門砍了，但來自晶圓製造部門老臣，官僚體系壓力太大，Pat Gelsinger直接成立一個新的先進晶圓製造部門，然後跟台積電，三星的代工業務對標，數年後成果將揭曉。

第三，觀察台積電、三星與英特爾在晶圓代工業務的資本支出變化，以及英特爾替客戶設計產品種類與變化。

(中時新聞網)