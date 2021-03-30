台積電前企業訊息處資深處長孫又文，獲東元會長黃茂雄之子黃育仁提名為東元獨立董事候選人之一。孫又文表示，未來若當選，將獨立於大股東，及照顧所有股東的利益。

孫又文說，之前並不認識黃育仁，是黃育仁在找獨立董事人選，希望能推動董事會獨立性，強化公司治理，及進行公司改革，讓公司能更貼近大環境，有人向黃育仁推薦她。

黃育仁後來直接找她。孫又文表示，令她有點吃驚。經過與黃育仁晤談之後，要他有心理準備，如果進入董事會，會獨立於大股東與經營團隊，不會因為黃提名，就一定贊同黃的提案。

孫又文說，她自2014年即擔任亞洲公司治理協會（ACGA）理事暨審計委員會主席，亞洲公司治理協會宗旨主要是鼓吹公司治理，這次希望透過實際參與推動公司治理。

孫又文表示，這次是她首度接受企業提名為獨立董事候選人，未來若有其他企業邀請她擔任獨立董事，她會考慮，不過，會看情形，企業要能接受獨立董事的獨立性。

她強調，獨立董事應給意見，讓公司朝更好的方向發展，彰顯公司的價值，照顧所有股東的利益。（編輯：楊玫寧）1100329

(中央社)