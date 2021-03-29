國民黨主席將於7月改選，攸關國民黨能否重返執政，民眾的關注度隨之水漲船高。根據輿情民調網站《聲量看政治》觀察近30天國民黨7位可能的黨主席參選人網路聲量，前高雄市長韓國瑜以27.33%險勝現任黨主席江啟臣的25.25%，雙方僅差2%。

臉書粉專《聲量看政治》觀察近30天國民黨主席選舉綜合聲量，國民黨7位可能的黨主席參選人，其聲量狀況。根據新聞聲量、即時新聞社群聲量等指標，觀察包括韓國瑜、江啟臣、中廣董事長趙少康、國民黨智庫副董事長連勝文、前新北市長朱立倫、前國民黨主席洪秀柱與孫文學校校長張亞中等７位可能參選國民黨主席的人選，近30天的綜合聲量。

該粉專分析指出，目前韓國瑜在7人中聲量占27.33%；其次是江啟臣，占25.25%；第三是趙少康21.96%；連勝文第四，占11.13%；朱立倫第五，占8.65%；洪秀柱第六，占4.85%；最後是張亞中的0/83%。值得注意的是，韓國瑜與江啟臣僅差2.08%。

《聲量看政治》分析指出，朱立倫過去常說，不能只看聲量大小而是要看好壞，但若是綜合總聲量都不夠大，很難說好聲量就能夠勝過其他人。至於趙少康，若確定資格不符，將對剩下6人的排名產生極大影響；即便趙少康目前看似沒有資格，但局勢的演變還很難說。

【近30天國民黨黨主席選舉綜合聲量 韓國瑜、江啟臣僅差2%】 近30天，觀察國民黨7位可能的黨主席參選人，其聲量狀況。目前，即便韓國瑜動作已經不再一如過往，但仍是所有人之中，綜合聲量最大者。 根據新聞聲量、即時新聞社群聲量等指標，觀察包... 由聲量看政治發佈於 2021年3月29日 星期一

(中時新聞網)