台灣、帛琉旅遊泡泡將在4月1日正式開放，出國旅遊除了要注意防疫外，隨時分享美食與美景也是不可或缺的活動，為方便用戶在帛琉旅行期間也能輕鬆上網，台灣大哥大29日宣布推出7天上網流量1GB 399元，不論上傳美照到IG或發Line訊息都能即時達陣。

台灣大用戶從4月1日起，可透過台灣大客服APP、手機直撥188或至台灣大直營門市申辦，並約定開通時間，或者抵達帛琉後，在簡訊輸入專案代碼【PL1G】並發送至823，確認簡訊回覆即完成漫遊申購（簡訊需收費），不需換卡或額外攜帶WiFi分享器，即可開始上網。

對於用量較大的客戶，也可以在流量用完後透過台灣大哥大APP簡訊加購。台灣大表示，帛琉方案提供用戶1GB流量，能發送Line訊息1,000萬字，或是上傳20萬張普通畫質照片，可滿足大多數民眾的需求。

帛琉是知名潛水勝地，擁有豐富的海洋珊瑚生態，不少人想帶相機捕捉水下風光，台灣大myfone購物也特別推薦GoPro最新HERO 9 Black攝影機，除了提供84折優惠驚喜價，再加送雙電池座充、64GB記憶卡與原廠電池。

針對網友常用的出國必備小物，myfone購物祭出多項優惠。內含多種充電線（支援PD快充）、卡片收納盒、SIM工具組及手機支架的「旅遊隨行卡」，限時5折599元。可同時替兩個裝置充電的勁量10000mAh大電量行動電源，優惠價388元，再享一年產品保固。防潑水、耐衝擊且可收納行動電源、耳機、記憶卡等3C產品的收納包，也便於外出攜帶，兩入組377元。想和帛琉當地民眾溝通，可購買內含40種語言、雙向即時翻譯的AI旅行翻譯機，下殺1.5折至1,499元。

(工商 )