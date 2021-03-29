英劇最擅長刻劃懸疑燒腦劇情或複雜難解的人性，觀看時需要一層又一層地思考、抽絲剝繭，不知不覺在故事裡經歷一連串深度挖掘的旅程，不論是刻劃角色、設計劇情、還是融合懸疑與驚悚、描繪人性的寫實等方面，都帶給觀眾細緻的觀劇體驗，同時讓其沉浸於深厚的英倫文化底蘊之中、反覆品味英式幽默的獨特視角，呈現獨樹一格的英式風格。為迎接清明4天假期，BBC STUDIOS重磅推薦5部人氣「燒腦英劇」，獻給計劃追劇度過連假的沙發馬鈴薯們！

片單中，包括榮登燒腦指數100％、根據真實事件改編、讓英國警方頭疼的滅門謀殺案《白屋農場謀殺案》；完整體現百年金句「女人心海底針、家家有本難念的經」、透視愛情與人際關係以及家庭矛盾的《家變》；探討無法摸透的人性，當遇到重大問題時，會是良善與誠實戰勝，還是被磅礡的野心遮眼，正是令人無法猜透的《家國秘謀》；黑暗曲折的犯罪片《都柏林謀殺案》；喚起正視性犯罪議題，面對世界的殘缺的《謊言》。都挑戰觀眾的邏輯思維，在一連串懸疑謎團中是否能察覺到蛛絲馬跡，5部英劇可在myVideo收看。

(中時 )