美軍印太司令被提名人阿基里諾23日在國會參議院任命聽證會上以書面答詢議員，稱大陸武力犯台威脅「比許多人想像的更迫在眉睫」。針對台海局勢，資深媒體人陳鳳馨今(29日)在節目中分析，「其實台海之間，今年內有一個相對來講平緩的一個情勢」。

陳鳳馨29日在yahoo tv節目《鄉民來衝康》中談到中美外交角力議題時，她分析，台海事實上在過去這一兩個月有一個比較明顯的變化，那就是兩岸情勢正在和緩當中，很明顯的和緩下來，不管是陸委會主委邱太三喊話「春暖花開」，或是行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中談不排斥大陸疫苗， 相信這些背後都有實質上考量，因為全球有多個國家都打大陸疫苗，若台灣不承認大陸疫苗，那東南亞有太多國家不能來台，因此很明顯看到政治考量上跟去年氣氛出現一些重大轉變。

至於，這一次台灣跟美國完成「設立海巡工作小組瞭解備忘錄」簽署，這是拜登總統上任第一份備忘錄，也是台美簽署的第一項正式文件，雙方將就海洋保育、打擊海上犯罪以及人道救援及災害防救等領域，展開廣泛合作。

對此，陳鳳馨表示，雖然共機當天來20架次，但仔細看航線圖，發現共機刻意走西南角、經過巴士海峽再折返，跟去年美國前衛生部長阿札爾來的時候、共機短暫踰越海峽中線，兩次比較之下，威脅性的強度其實不一樣，因此她認為台海之間，今年內有一個相對來講平緩的一個情勢。

陳鳳馨進一步提到，但是國際上面擔憂「天秤」正在傾斜，過去兩岸之間叫做中美共管，那現在既然是中美對抗年代，就牽涉到台灣的處境是如何，如果今天保持兩邊等距就沒太大問題 ，可是現在我們一面倒，倒向任何一邊，另一邊都不會放手，到時發生搶奪大戰，當然就是台灣危險的時候，所以國際許多戰略學者不斷討論台海、中美等問題，就是因為牽涉到中美從合作走向對抗後的大情勢轉變，首當其衝就是台灣。

(中時新聞網)