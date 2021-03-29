家用健身器材廠明躍國際（4151）29日召開股東臨時會，通過辦理私募現金增資發行普通股案，預計分二次募資，總發行股數不超過2.5萬張，以充實營運資金。因應家用健身器材看好，明躍最近計畫兩岸同時擴產，且往來客戶的美商Icon，及法商迪卡儂今年持續加碼訂單，為增加產能，明躍除日班外，也安排「常態性夜班生產」，以應付主力客戶的訂單需求。

明躍透露，旗下台灣廠今年第二季生產線，計畫由目前4條，再增至5條；旗下大陸廠今年第三季生產線，計畫由目前7條，再增至8條，在未擴產前，每天生產作業，除日班外，也安排「常態性夜班生產」。

由於今年第一季是營運淡季，但因新冠肺炎疫情後，宅經濟當道，帶動健身器材銷售量急速成長，加上去年同期因疫情關係，比較基期較低，使得今年前二月合併營收年增210.31％，出現淡季不淡的市況，第二季以後的營運，逐季加溫，下半年將進入營運旺季。

明躍替美商Icon及法商迪卡儂代工健身器材。其中，迪卡儂採購明躍的家用電動跑步機、橢圓機及踏步機；明躍交給Icon產品，則以飛輪健身車為主，接著Icon新產品品項，明躍正在開發中。

明躍旗下大陸廠－立和（漳州）實業，除供應迪卡儂的大陸內銷的健身器材外，明躍旗下台灣廠及大陸廠也供應迪卡儂歐洲及北非等市場；另明躍供應美國Icon客戶的主力市場，則以美國市場為主。

明躍除滿足既有原廠代工（OEM）客戶需求外，也打入亞馬遜（Amazon）的電商通路。明躍透露，在疫情未發生前，公司的銷售通路，泰半以美國子公司、代理商及經銷商為主，去年不只走過去的實體通路，還增加公司的官網。其中，網路銷售及公司官網的營收占比達七成以上；經銷商與代理商的營收占比不到三成。

尤其，明躍旗下美國子公司PCE，因控制成本與費用，加上銷售量穩定，去年度虧損已大幅減少，期望旗下PCE今年度營運能轉虧為盈。

鑑於從去年下半年以來，新台幣及人民幣兌美元匯率均呈現升值走勢，加上面臨原物料價格上漲的壓力，明躍目前正評估調漲產品價格時點，以反映成本。

明躍旗下自創「LifeSpan」品牌辦公健走機等產品，包括美國白宮、Google、亞馬遜、3M、IBM及福特等單位採用；另歐洲市場客戶，包括可口可樂英國公司、英國維珍集團（VirginGroup），及樂高（Lego）瑞典與丹麥公司等單位。

(工商 )