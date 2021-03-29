聞泰科技29日公告，公司於當日與歐菲光及其子公司簽署了相關協議，擬以現金方式購買廣州得爾塔100％股權以及江西晶潤擁有的相關設備，交易作價合計為人民幣（下同）24.2億元。

聞泰科技表示，目標資產運營效率較高、技術研發能力相對突出，擁有專業、高效的技術研發團隊。本次交易完成後，公司將進一步拓寬業務版圖，形成完整產業鏈，從而更好的抓住5G、IoT、智能電動汽車領域需求快速增長的發展機遇，促進公司業績長期可持續增長。

廣州得爾塔是2020年11月份剛更名的，前身為索尼電子華南有限公司，成立於2004年，由索尼（中國）有限公司投資設立。2016年11月，歐菲光以15.8億元的價格買入這家公司100％股權，從而進入蘋果供應商，並將企業更名為歐菲影像技術（廣州）有限公司。當時，這家企業擁有蘋果50％前置攝像頭以及10％後置攝像頭的市佔率，歐菲光也由此成為蘋果攝像頭主力供應商。

廣州得爾塔一直系歐菲光的重要子公司，業績佔比並不低。近兩年，廣州得爾塔業績增長明顯：2019年及2020年，分別實現營業收入51.2億元、46.2億元，分別實現淨利潤1.1億元、3.4億元。

資料顯示，聞泰科技此次擬收購的江西晶潤擁有的設備，是其向境外特定客戶供應攝像頭相關的設備。合計776項，主要為超聲波清洗機、柔性電路板組裝工件自動安裝機、晶片貼合機等生產設備。

所謂的境外特定客戶，外界普遍認為大概率是蘋果。此前歐菲光宣布將失去一位重要客戶之後，聞泰科技迅速就該事項對上述擬收購的標的進行評估，並向歐菲光出具書面告知函，表示雙方將就目標資產的定價原則等內容進行溝通與協商。

從目前的定價來看，上述兩項資產的交易對價並不貴。截至2020年底，江西晶潤相關設備的賬面價值為6.6億元，交易對價定為7.2億元。截至2020年末，廣州得爾塔淨資產為15.6億元，此次100％股權交易對價定為17億元。

而當初聞泰科技與歐菲光簽署收購意向協議時，雙方約定收購價格為廣州得爾塔2020年淨利潤的10倍，再加上經營性資產（江西晶潤的相關設備）的價格。按此計算，廣州得爾塔的交易對價原本應該定為34億元。也就是說，本次17億元的交易對價，相當於打了五折。

目前歐菲光已被剔除果鏈。廣州得爾塔後續還能否與蘋果合作？聞泰科技表示，還需待交易完成後，通過特定客戶審廠後才能重新獲取訂單，最終能否取得訂單仍存在不確定性。

聞泰科技坦言，本次交易完成後，除審廠及重新取得訂單的風險外，目標資產可能出現持續虧損、資產減值的風險，可能面臨市場競爭加劇、技術研發無法滿足客戶要求、國內外政治經濟環境變化等多方面不確定因素帶來的風險。

(工商 )