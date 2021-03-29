印尼國營石油公司Pertamina在29日表示，其位於西爪哇省的煉油廠28日晚發生大火導致5人受傷，和撤離附近約950名居民，已被迫關閉這座每天煉油量達12.5萬桶的廠房。在消防員撲滅大火後，其計劃在四到五天內恢復廠房運作。

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