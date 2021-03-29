印尼Pertamina煉油廠大火 計劃幾天內恢復運作 22:542021/03/29 工商 鍾志恆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 印尼國營石油公司Pertamina在29日表示，其位於西爪哇省的煉油廠28日晚發生大火導致5人受傷，和撤離附近約950名居民，已被迫關閉這座每天煉油量達12.5萬桶的廠房。在消防員撲滅大火後，其計劃在四到五天內恢復廠房運作。 阿里巴巴菜鳥與香港貨運航空達成合作 德國憲法法院新判決 歐盟紓困計劃卡住了 (工商 ) #Pertamina #煉油廠 #大火 #運作 #廠房 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台大醫療達偏鄉 尖石遠距照護先行 14:482021/03/29 寶島 民眾瘋搶水桶 傳統賣場忙進貨 04:102021/03/28 焦點要聞 回應民眾陳情 漁業署：持續協調漁港以漁業優先劃設垂釣區 16:192021/03/29 財經 福斯打造 SSP 電動車平台：集團內全車廠一統，新車預計 2024 年推出 08:152021/03/29 汽車情報-汽車新聞 把機械業當飯店服務業 它做的刀庫打趴德國、日本 17:002021/03/28 財經 長賜輪擱淺蘇伊士運河第六天 長榮回應了 20:502021/03/28 財經 Visa將允許客戶使用加密貨幣 USD Coin結算 20:252021/03/29 財經 貨櫃航運 歐洲及美東線 漲聲又起 04:102021/03/29 財經要聞 岡山廠C棟火勢撲滅 強茂：對產線無影響 18:242021/03/29 財經 陸股先蹲後跳 大中華基金逢低布局統一強漢基金領漲抗跌 18:522021/03/29 財經 嘉縣首個故事協會 幫孩童找光 04:102021/03/28 地方新聞 財經熱門新聞 【長榮輪卡運河】蘇伊士運河「通樂」 長榮曝長賜輪脫困後下一步 - 財經 台積電後誰是下一座神山？散戶押兩大家族就對了 - 財經 資深分析師撤回驚喊6字 3大關鍵看英特爾衝擊台積電 - 財經 17檔EPS季季增 前景亮 - 財經要聞 - 工商時報 美股5700億驚天交易 幕後苦主曝光 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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