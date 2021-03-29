台灣聖心文教基金會在屏東縣隘寮國小舉辦幸福餐車活動，小朋友大啖漢堡。（潘建志攝）

台灣聖心文教基金會從2014年開始在屏東縣各國小巡迴舉辦幸福餐車活動，去年受到疫情影響停辦。今年恢復舉辦第一站選在隘寮國小，志工們準備漢堡、薯條等餐點讓小朋友大快朵頤，也安排身障體驗活動讓小朋友體會身障者生活的不便。

基金會2014年至今已在屏東縣各國小舉辦過56站幸福餐車活動，受到各校學生歡迎。去年因疫情關係停辦，也停止網站募款活動；今年因台灣防疫有成決定重新舉辦，前海軍官校校長王長銳知道後，立刻捐助了2場次活動，並親自到校擔任志工。

餐車29日開進隘寮國小，志工們著手準備漢堡、薯條、雞塊等小朋友喜愛的餐點，並安排5種身障體驗活動，包括輪椅、助行器、矇眼體驗盲人等，讓小朋友體會身障者生活上的不便。王長銳說，這是很棒的生命教育，能啟發小朋友的善念。

台灣聖心文教基金會在屏東縣隘寮國小舉辦幸福餐車活動，小朋友以輪椅體驗身障者的不便。（潘建志攝）

台灣聖心文教基金會在屏東縣隘寮國小舉辦幸福餐車活動，小朋友以助行器體驗身障者的不便。（潘建志攝）

這次活動全校包括幼兒園共60人都參加，小朋友也親手寫了感謝卡，捐發票、捐零用錢感謝基金會。五年級的蕭伃彣、蕭伃彤說，活動很好玩，可以體驗行動不方便的人怎麼生活，蕭伃彣說，未來想當醫生，可以幫助更多不方便的人。

基金會執行長杜佳樺說，結合餐車與體驗活動，可以讓小朋友更加深印象，在心中埋下善的種子。

(中時 )