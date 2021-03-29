玩很大又要亂入啦～盧廣仲、柯震東，大咖來賓初登場！

男星柯震東近來當起YouTuber，日前更首度上人氣節目《綜藝玩很大》，挑戰遊戲關卡時完全沒包袱，讓不少觀眾看了紛紛敲碗，希望他有機會當固定班底。

《綜藝玩很大》最新一集，兩位主持人吳宗憲、KID被要求打電話給藝人好友，直接亂入他們的生活走春送獎金，柯震東一接到KID電話，便一口答應義氣相挺，但久未上節目，讓他難掩緊張，還被KID笑虧「大家不要覺得柯震東怎麼長得怪怪的，因為今天的妝是他自己化的，所以有點不平均。」柯震東更加碼自爆是上廁所到一半被叫出來的。

柯震東上《玩很大》很投入玩遊戲。（圖／翻攝自YouTube）

至於遊戲內容，柯震東和吳宗憲得合作「用臉夾球到碗裡」，100秒內達到15顆即過關，吳宗憲率先示範用眼睛和人中把球擠在臉上，但柯震東卻始終成功不了，期間他瘋狂掉球，還忍不住崩潰大喊「這什麼爛遊戲啊！」所幸最後仍順利過關，開心拿到開工紅包。

而柯震東在過程中，看得出來十分投入，連遊戲結束後，還是不放棄地近距離觀察吳宗憲用臉夾球的技巧，並不顧形象地模仿，終於抓到訣竅後還直呼：「早點教嘛！」認真模樣獲得不少粉絲好評，紛紛在影片底下留言「敲碗敲碗柯震東來錄一整集啦」、「柯震東可以固定班底嗎」、「柯震東超級沒有包袱，期待他到玩很大一整集」。

柯震東被觀眾敲碗下次錄一整集。（圖／翻攝自YouTube）

(中時新聞網)