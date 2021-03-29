329青年節當晚許多民眾抬頭看到的月亮「是紅色的」，紛紛拍照分享。天氣風險總經理彭啟明表示，其實紅色月亮不算罕見，只是有時候不一定看得到。而月亮偏紅的主要原因，和空氣汙染程度有關。

今年元旦南部也曾出現紅色月亮，甚至泛著血紅色的光，被網友瘋傳說是「血月」，恐是不祥之兆。事實上，這只是很常見的一個天文現象，民眾不用太擔心。

彭啟明指出，紅月的主因為米氏散射（Mie scattering），由於整個大氣吹南風，西半部的污染物往北飄，造成北部污染較嚴重；天氣晴朗時，空氣中的PM2.5懸浮微粒、光化學煙霧等漂浮物過多，才會讓今晚的月亮看起來偏紅又偏暗！

專業網友解釋，滿月時，陽光經過地球大氣照射到月球表面，在這個過程中，大部分的藍光被散射於大氣層，剩下紅光繼續前進，最終折射到月球表面，就會形成月球表面看起來偏紅色的現象。

(中時新聞網)