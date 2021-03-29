長榮海運租船「長賜輪」(Ever Given）23日擱淺於蘇伊士運河，事件發生近一周終於脫困，運河交通可望恢復。航運業高層表示，即便長賜輪成功脫淺，遭堵塞的上百艘船隻仍須數天才能消化完畢，至於改道其他航線的貨船則可能塞爆各地港口數周時間。

為了因應長賜輪擱淺阻塞河道意外，各大航運公司紛紛讓旗下船隻改道、不再承接新客戶，同時預期貨物更晚抵達、各地港口堵塞情況恐更嚴重。

蘇伊士運河航運服務業者Leth Agencies預估，截至28日為止，至少有367艘船隻排隊等待通過運河。運河主管預估，一旦運河重新開放，約一～三天便能消化堵塞狀況，但航運公司估計約需五天。

以全球最大航運商馬士基（Maersk）為例，該公司28日表示已讓15艘船隻從蘇伊士運河改道並回絕部分新客戶訂單，同時通知現行客戶無法預估受影響船隻抵達時間。

(工商 )