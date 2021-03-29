英國央行資料顯示2月消費者借貸金額年跌9.9％，創1998年開始追蹤以來最大跌幅。由於新冠疫情讓政府必須封鎖來防疫，使家庭消費減少並增加存款，從而大幅降低借貸需求。但只要經濟重新開放，消費者借貸的需求將可望回升。

(工商 )