英國2月消費者借貸金額年跌9.9％ 23:002021/03/29 工商 鍾志恆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 英國央行資料顯示2月消費者借貸金額年跌9.9％，創1998年開始追蹤以來最大跌幅。由於新冠疫情讓政府必須封鎖來防疫，使家庭消費減少並增加存款，從而大幅降低借貸需求。但只要經濟重新開放，消費者借貸的需求將可望回升。 《國際金融》歐股歷史高點徘徊 瑞信暴跌9.5％ 最新調查：逾二成英國小型出口商暫停銷至歐盟 (工商 ) #借貸 #消費者 #英國 #英國央行 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 澳洲布里斯本爆新冠群聚感染 封城3天 16:242021/03/29 國際 不怕被當女生 小四男童蓄髮2年暖心原因曝光 12:162021/03/29 生活 空軍2年摔6機 國防部今赴立院報告 認「未汲取教訓」 10:192021/03/29 政治 史上最大炒匯案解凍 糧商拿回鉅額570億 16:202021/03/29 財經 賓利汽車英國總部工廠持續踐行可持續發展理念 08:002021/03/29 汽車情報-汽車新聞 前二月退票金額 史上最低 04:102021/03/29 金融．稅務 金控集團近三年海外投資最愛地區揭曉 20:062021/03/29 財經 避險基金踩雷延燒 道指期跌200點 4大涉入投行全重挫 19:472021/03/29 財經 《國際經濟》蘇伊士運河「塞船」 消費者荷包恐將縮水(2-2) 08:192021/03/29 財經 中方鐵腕反制 美歐多國怒批 04:102021/03/29 全球財經 航空貨運 英國急貨運價 暴漲八成 04:102021/03/29 財經要聞 財經熱門新聞 台積電後誰是下一座神山？散戶押兩大家族就對了 - 財經 【長榮輪卡運河】蘇伊士運河「通樂」 長榮曝長賜輪脫困後下一步 - 財經 17檔EPS季季增 前景亮 - 財經要聞 - 工商時報 美股5700億驚天交易 幕後苦主曝光 - 財經 避險基金踩雷延燒 道指期跌200點 4大涉入投行全重挫 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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