臉書29日表示與谷歌和幾家地區性電信公司的合作案，已計劃先舖設兩條命名為Echo和Bifrost的海底電纜來連結新加坡、印尼和北美，以加強東南亞與北美之間的網路連線品質與速度。但臉書沒有透露這龐大投資的具體金額。

(工商 )