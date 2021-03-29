臉書揪谷歌舖海底電纜 加強東南亞、北美間網路連線品質 23:002021/03/29 工商 鍾志恆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 臉書29日表示與谷歌和幾家地區性電信公司的合作案，已計劃先舖設兩條命名為Echo和Bifrost的海底電纜來連結新加坡、印尼和北美，以加強東南亞與北美之間的網路連線品質與速度。但臉書沒有透露這龐大投資的具體金額。 機車突被貼紙條嗆「這格我停了20年」 萬人罵翻：不要臉 繞道增成本 亞歐運價止跌喊漲 (工商 ) #臉書 #海底電纜 #東南亞 #網路 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 吃壽司驚見短裙妹跨坐男大腿 屁股緊貼網笑：8字菜單 13:472021/03/29 生活 不只美國 財政部也盯上網紅納稅 12:362021/03/29 財經 國民黨主席最新輿情民調出爐 這兩人差距讓人驚心動魄 22:272021/03/29 政治 國民黨支持度超車 媒體人揭和這關鍵人物有關係 09:462021/03/29 政治 瞞老公買5房！負債千萬還揹亂花錢臭名 夫10年後得知真相竟超嗨 11:462021/03/29 房市新訊 人臉辨識遭濫用 盜臉風暴悄悄成形 04:102021/03/29 焦點新聞 看好疫後市場 快時尚眼鏡 全台加速展店 04:102021/03/29 產業．科技 缺水、疫苗問題、F-5E失事 孫大千批中央：平時不做事臨時湊成績 08:392021/03/29 政治 北捷開出歷年最高罰單 逃票女誣陷站務員挨罰1萬5千元 12:432021/03/29 社會 陳家欽愛將酒駕卻升官 王鴻薇批民進黨縱容 20:402021/03/29 政治 吃燒酒螺吸出綠色異形 知情人曝解答：吃了臉也會綠 13:152021/03/29 生活 財經熱門新聞 【長榮輪卡運河】蘇伊士運河「通樂」 長榮曝長賜輪脫困後下一步 - 財經 台積電後誰是下一座神山？散戶押兩大家族就對了 - 財經 資深分析師撤回驚喊6字 3大關鍵看英特爾衝擊台積電 - 財經 17檔EPS季季增 前景亮 - 財經要聞 - 工商時報 美股5700億驚天交易 幕後苦主曝光 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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