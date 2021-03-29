殼牌建議董事薪酬 據集團的氣候變遷績效做調整 23:022021/03/29 工商 鍾志恆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 荷蘭皇家殼牌29日建議董事的薪酬調整，要跟集團在氣候變遷績效上的成果做更緊密關連，不以液態天然氣產量做調整薪酬依據。若5月股東會投票通過此計劃，殼牌只要2050年達成零排放，董事長期獎勵計劃所計算的增長幅度將倍增至20％。 冠軍建材執行副總林祐宇 帶磁磚廠華麗轉身 換季皮膚癢又紅、藥物也沒用時 試試「調控水溫」 (工商 ) #殼牌 #薪酬 #建議 #氣候變遷 #績效 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 實現抗暖化目標 須砸131兆美元 04:102021/03/29 全球財經 鹽水公20公園二期工程要蓋特色遊戲場 集思廣益邀眾人出主意 17:522021/03/29 寶島 群益證券看本周指數區間16,000-16,600點 09:502021/03/29 財經 第一銀行27棟鑽石級綠建築冠全國 相當七座大安森林公園吸碳量 19:442021/03/29 財經 職場》搶進不動產業好幸福 買房贏在起跑點 16:592021/03/29 生活 東元家變 黃育仁提7席董事 台積電前發言人孫又文列獨董 19:122021/03/29 財經 陸股先蹲後跳 大中華基金逢低布局統一強漢基金領漲抗跌 18:522021/03/29 財經 第一鮪提早半個月報到 30日驗明正身 17:192021/03/29 寶島 《科技》SEMI智慧儲能委員會成軍 看好市場規模可期 11:092021/03/29 財經 新北推環保青 邀青年參與推動環保政策 12:312021/03/29 寶島 員工防疫隔離假給薪 可加倍扣除 16:372021/03/29 財經 財經熱門新聞 台積電後誰是下一座神山？散戶押兩大家族就對了 - 財經 【長榮輪卡運河】蘇伊士運河「通樂」 長榮曝長賜輪脫困後下一步 - 財經 17檔EPS季季增 前景亮 - 財經要聞 - 工商時報 美股5700億驚天交易 幕後苦主曝光 - 財經 避險基金踩雷延燒 道指期跌200點 4大涉入投行全重挫 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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