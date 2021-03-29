荷蘭皇家殼牌29日建議董事的薪酬調整，要跟集團在氣候變遷績效上的成果做更緊密關連，不以液態天然氣產量做調整薪酬依據。若5月股東會投票通過此計劃，殼牌只要2050年達成零排放，董事長期獎勵計劃所計算的增長幅度將倍增至20％。

(工商 )