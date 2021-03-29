澳洲總理莫里森 宣布內閣改組 23:012021/03/29 工商 鍾志恆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 澳洲總理莫里森29日宣布內閣改組，不當處理下屬性侵投訴的國防部長雷諾茲，和控告媒體引發利益衝突疑慮的司法部與勞資關係部長波特下台，分別由達頓和凱希接任。莫里森最新民意支持度顯示其在兩周內下跌七個百分點至55％創一年新低。 企業舵手－威瑞森執行長維斯伯格 重金布局頻譜 帶領威瑞森迎向5G 《國際政治》3個月來第2次 澳洲總理莫里森宣布內閣重組 (工商 ) #莫里森 #澳洲總理 #內閣 #改組 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 聖地恐遭二度破壞 澳洲原住民反對首富蓋小水壩 20:312021/03/29 國際 性侵醜聞延燒 澳防長等2高官遭降職 16:272021/03/29 國際 澳洲估本年度出口逾1,000億美元鐵礦砂創新高 12:442021/03/29 財經 孟加拉民眾抗議印度總理來訪 連日衝突釀十餘死 21:492021/03/28 國際 4月6日起竹市中隘、南港兩里停水438戶 3處供水點演練加水 15:172021/03/29 生活 泰國總理表示 準備應對上萬緬甸克倫族難民 19:312021/03/29 國際 資深媒體人：江靜玲》亞洲北約呼之欲出？ 19:122021/03/29 名家 地表最強里長選立委顏色遭質疑 陳永和：我是草根綠 15:222021/03/28 政治 美眾議員籲「北約加」納台灣 這句話讓綠粉崩潰：大內宣要怎吹噓 23:322021/03/28 政治 對抗陸威脅 美防長訪後美印聯合軍演 16:232021/03/29 國際 英國變種病毒入侵 澳洲布里斯本3／29開始封鎖三天 14:112021/03/29 財經 財經熱門新聞 【長榮輪卡運河】蘇伊士運河「通樂」 長榮曝長賜輪脫困後下一步 - 財經 台積電後誰是下一座神山？散戶押兩大家族就對了 - 財經 資深分析師撤回驚喊6字 3大關鍵看英特爾衝擊台積電 - 財經 17檔EPS季季增 前景亮 - 財經要聞 - 工商時報 美股5700億驚天交易 幕後苦主曝光 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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