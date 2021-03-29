澳洲總理莫里森29日宣布內閣改組，不當處理下屬性侵投訴的國防部長雷諾茲，和控告媒體引發利益衝突疑慮的司法部與勞資關係部長波特下台，分別由達頓和凱希接任。莫里森最新民意支持度顯示其在兩周內下跌七個百分點至55％創一年新低。

(工商 )