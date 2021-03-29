親綠媒體一份最新國政民調顯示，有45.6％民眾認為核電「利大於弊」、47.9％支持「珍愛藻礁公投」；但總統蔡英文的3月信任度，卻始終維持在6成左右的高檔狀態。資深媒體人韋安分析指出，兩岸問題徹徹底底地影響台灣的政治格局。

《美麗島電子報》最新國政民調顯示，蔡總統的信任度高達59.4%，比上月微增0.2個百分點，不信任度36.3%，比上月增加1.7個百分點，未明確回答的有4.3%，顯見民眾對蔡總統信任度評價非常穩定；行政院長蘇貞昌滿意度有53.5%，則比上月減少0.7個百分點，不滿意的有42.1%，比上月增加1.8個百分點，未明確回答的有4.4%。

另外該民調顯示，認為核能發電利大於弊的有45.6%，認為弊大於利的有33.1%，利弊各半的有8.6%，未明確回答的有12.6%；該民調也針對「珍愛藻礁公投」進行調查，顯示47.9%民眾同意遷離、24.3%不同意遷離，表示不投票或投廢票的有6.0%，未明確回答的有21.7%。

韋安29日在臉書貼文分析指出，該民調顯示，有45.6％的民眾認為核電「利大於弊」、47.9％支持「珍愛藻礁公投」。這2項民意指標，顯然都與蔡政府的施政方向不同，但總統蔡英文的3月信任度，始終維持在6成左右的高檔狀態。為什麼會發生這樣的情況？因為當兩岸的對抗，遠大於藍綠的對立或台灣內部爭議時，民進黨將獲得最大的權力穩定度。可見，兩岸問題徹徹底底影響台灣內部的政治格局。

《美麗島電子報》最新國政民調顯示，有45.6％民眾認為核電「利大於弊」、47.9％支持「珍愛藻礁公投」。這2項民意指標，顯然都與蔡政府的施政方向不同，但總統蔡英文的3月信任度，始終維持在6成左右的高檔狀態。 為什麼會發生這樣的情況？ 因為，當兩岸的對抗，遠大於藍綠的對立，或台灣內部爭議時，民進黨將獲得最大的權力穩定度。兩岸問題徹徹底底地，影響台灣內部的政治格局。 由韋安發佈於 2021年3月29日 星期一

(中時新聞網)