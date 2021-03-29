搶搭泡泡風！來自日本大阪的百年品牌「牛乳石鹼」，繼去年和台北「Hotelpoispois泡泡飯店」合作室內裝置藝術掀起話題，今年將帶著日本銷量第一的紅盒皂，進駐「Hotelpoispois泡泡飯店」，為疫情期間無法出國，卻又懷念日式文青風潮魅力的旅客，提供跨界合作體驗。

2020年「牛乳石鹼」紅盒皂進駐「Hotelpoispois泡泡飯店」8樓每一間房成，在網路爆紅，雙方決定今年再度攜手，這回不只在房內放置一塊全新「牛乳石鹼」紅盒皂作為入住禮，更搭配了精美的提袋外包裝，希望透過「高品質＋高CP值」的經典紅盒皂，傳承日本百年製皂工藝。

2019年榮獲日本超人氣化粧品口碑網站@cosme「洗顔料殿堂級」的紅盒皂，洗澡＋洗臉＋洗手都OK，被譽為日本香皂界天后！這款百年來堅持以傳統「釜炊製法」煉製，由日本專業製皂職人製作，需經過獨特「熟成」步驟方能造就能搓洗出獨特「濃密泡」的出色質感。因此多年來人氣不墜，堪稱全日本最火紅的國民香皂經典。

(中時 )