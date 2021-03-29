每個人的人生規劃都有所不同，有些人喜歡及時行樂，有些人則希望一切穩定下來後才談感情。近日星座專家「星座錦鯉君」就發文指出，有3個星座的人在年輕時可能會受到感情的傷害，而不敢再踏進下一段新的關係，但也不用特別擔心會因此變成剩男、剩女，因為你們越晚開始的戀愛，幸福反而會越長久！

1、水瓶座

水瓶座對於自己的人生規劃得相當清楚，每一個階段該做些什麼事，他們都安排得很妥當，所以有不少水瓶在一般人認為「該戀愛」的時候沒有戀愛，還有一部分會因為在感情中受傷，而對建立新的關係望而卻步。不過水瓶始終都希望自己的情感能夠有著落，所以當他們終於可以接受新的一段感情、尋找戀愛對象時，就會以能夠長久作為最重要的考量之一。

2、天蠍座

天蠍座雖然看起來很理性，但其實他們是屬於感性的星座，他們最大的弱點就是容易在感情中受到慾望的誘惑，從而給自己找了很多麻煩，也帶來極大的傷害，所以天蠍就會刻意去克制感情和情緒，不會特別努力去追求愛情。所以有時天蠍的愛情會來的比較晚，或是在經歷過一段很長的空白期才出現，但越晚出現的感情，天蠍越知道它的重量，反而會和戀人走得越長久。

3、雙魚座

雙魚座可以說是為愛而生的星座，在年輕時，他們通常會經歷一段又一段的感情，但這並不代表多情，而是他們的愛情往往都始於一瞬間，但也終於一瞬間，所以這時期他們的感情都不長久，也導致在成長過程的某段期間，雙魚會將感情封閉，不再讓自己陷入戀愛輪迴。但總有一天，雙魚會碰到對的人，讓他們將所有的感情釋放出來，這股猛烈的愛意就能夠讓戀情更加長久。

(中時新聞網)