香港TVB電視台已決定取消今年美國奧斯卡金像獎頒獎典禮的實況轉播，外界猜測取消的主要原因是一部以反送中為主題的紀錄片入圍其最佳紀錄短片。港媒指出，受到來自政治上的壓力，未來香港藝文界的自我審查將愈來愈常見。

《德國之聲》指出，今年是香港電視自1969年以來首次不轉播奧斯卡金像獎頒獎典禮，而除了香港TVB電視之外，其它幾家香港電視台今年也都沒有取得轉播權。TVB電視發言人對媒體表示，該台決定不繼續商討有關今年的播映權，「純粹是出於商業考量」。

外界認為，香港今年不轉播奧斯卡頒獎是因為反送中紀錄片《不割席》和發表敏感言論的華裔導演趙婷作品均入圍。（圖／奧斯卡官網）

外媒先前曾報導，中共宣傳機構已經下令低調處理有關奧斯卡獎項的報導，大陸中央電視台也已經取消了對奧斯卡頒獎禮的直播。大陸媒體界消息人士表示，各大傳媒都已經接到指令，由於反送中紀錄片《不割席》和發表敏感言論的華裔導演趙婷作品均入圍，所以對奧斯卡僅選擇不敏感的內容進行報導。

報導說，目前中央電視台尚未正式確認是否轉播頒獎典禮。

《不割席》（英文片名Do Not Split）是挪威導演漢默（Anders Hammer）執導的一部紀錄片，視頻全長約半小時，記錄了包括中大圍城、圍攻理大等主要的反送中運動事件，還有對抗議者以及一般民眾的採訪。據《立場新聞》報導，該片是由導演漢默與美國紀錄片製作公司Field of Vision合作。

漢默曾表示，中國的擴張野心以及香港面臨的民主價值挑戰，讓他想要拍這部作品。這是他首次在香港拍片，目標是盡可能地貼近事件，並從街頭的角度予以呈現。

除了《不割席》之外，華裔導演趙婷也憑藉《無依之地》入圍角逐最佳導演獎。由於數年前趙婷曾在受訪時說過中國大陸是個「充滿謊言」的地方，被大陸網民與媒體貼上「辱華」標籤，電影據稱也因此被撤下檔期。除此之外，香港導演曾國祥執導的《少年的你》也入圍奧斯卡最佳外語片，此片曾於2019年在中國大陸上映，是當年大陸票房排行第9名，它也是香港電影第3度入圍奧斯卡最佳外語片提名。

(中時新聞網)