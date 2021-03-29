禍不單行 救護車載命危傷患就醫 途中遭車撞再添2傷 23:112021/03/29 中時 陳淑娥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 小客車擦撞救護車，左側車頭嚴重毀損。（台中市消防局提供／陳淑娥台中傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 救護車載送傷者途中遭小客車擦撞。（台中市消防局提供／陳淑娥台中傳真） 台中市神岡區中山路發生車禍事件，90歲的行人遭撞傷，已無生命徵象，消防局救護車送醫途中，行經路口時遭汽車擦撞，車上2名志工受傷，目前送醫救治中。 台中市消防局表示，晚間9時許獲報指稱神岡區中山路有車禍，現場傷者為一名行人，已無生命徵象，救護車緊急將傷者送醫，行經中山路和三民路路口時遭汽車擦撞。 消防局緊急加派救護車將傷者接駁送醫，救護車上的2名志工也受傷，目前送醫救治中。 梧棲小客車與聯結車相撞 2人受傷 國道超車攔停 3車連撞釀1死2傷 (中時 ) #救護車 #傷者 #無生命徵象 #送醫 #中山路 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台中仿賽車撞小鋼砲 再衝進騎樓8機車無辜遭毀 14:412021/03/27 社會 男子登山猝死烏來屯鹿樂佩山 預計下午直升機吊掛屍體下山 13:482021/03/28 社會 趕接送小孩國3撞車翻覆 女命大僅輕傷送醫 16:132021/03/29 社會 東勢翁開農用車載妻掃墓 不慎翻車妻傷重不治 17:332021/03/28 社會 台中貨車開門擊倒16歲單車少年 慘被後車輾過身亡 18:502021/03/27 社會 加拿大溫哥華爆大規模隨機傷人案 1死6傷 09:582021/03/28 國際 前車失控自撞 後車男子減速慘遭後方酒駕男追撞 15:182021/03/28 社會 15歲無照少年騎車行經台3線阿婆彎 衝撞對向轎車捲入車底 17:582021/03/28 社會 國3恐怖車禍 3車連撞 1命危2傷 12:052021/03/28 社會 士林民宅大火 母子3人受困 49歲小兒麻痹弟重傷搶救 18:502021/03/29 社會 台中男大生遭霸凌墜樓亡 教官在群組噤聲 同學提起秒遭踢出 08:172021/03/29 社會 社會熱門新聞 嫩妻嘿咻公公7年 還意外揭公婆秘密 婆婆反被媳婦轟出家 - 社會 長賜輪馬路版 客運暴衝撞爛橫卡路中 新北要道中斷3人傷 - 社會 安平角頭「建文」告別式預估4000人 警將動員500多人嚴加戒備 - 社會 影》貨車併排3秒奪命 開車門擊落單車少年 倒地遭後車輾頭身亡 - 社會 陸人妻洞房夜狂衝廁所 尪推門見驚人一幕狂吐 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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