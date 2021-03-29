救護車載送傷者途中遭小客車擦撞。（台中市消防局提供／陳淑娥台中傳真）

台中市神岡區中山路發生車禍事件，90歲的行人遭撞傷，已無生命徵象，消防局救護車送醫途中，行經路口時遭汽車擦撞，車上2名志工受傷，目前送醫救治中。

台中市消防局表示，晚間9時許獲報指稱神岡區中山路有車禍，現場傷者為一名行人，已無生命徵象，救護車緊急將傷者送醫，行經中山路和三民路路口時遭汽車擦撞。

消防局緊急加派救護車將傷者接駁送醫，救護車上的2名志工也受傷，目前送醫救治中。

(中時 )