繼2020年底推出遠傳friDay雲遊戲，在遊戲玩家間討論度居高不下後，遠傳29日進一步宣布與韓國遊戲大廠NCSOFT合作推出《天堂2M》獨家聯名優惠，自4月1日至5月31日活動期間，天堂2M玩家申辦遠傳5G資費，再加碼限量「遠傳x天堂2M獨家寶箱」，以全台第一的5G網速搭配史詩級超人氣手遊鉅作《天堂2M》，提供玩家更優質的遊戲頭等體驗。

5G新世代的來臨，手機遊戲產業將是5G最強應用，玩家引頸期待5G網速帶來全新的遊戲新體驗。遠傳表示，持續提供消費者多元創新的應用內容及優質穩定的網路服務，並積極深耕遊戲市場、密切觀察玩家需求和喜好。

MIC調查指出，台灣遊戲玩家中近4成有付費習慣，且手機遊戲玩家每月平均花費近2,500元，遠傳深耕遊戲市場，不但在電信帳單代收領域目前已有將近百萬用戶使用於支付遊戲相關費用，更在2020年底推出遠傳friDay雲遊戲，包含獨家3A級大作及數十款遊戲，讓消費者不需額外下載即可線上暢玩多款遊戲大作。

遠傳個人用戶事業群執行副總經理尹德洋表示，Newzoo在2018年時已預估全台將有1,450萬名人口成為遊戲玩家，占全台人口6成，而2020年手遊年收入成長比率高達119％，將達到歷年來最高比例，遠傳看準遊戲經濟發展，攜手韓國NCSOFT旗下手遊霸主《天堂2M》推獨家聯名合作，強強聯手搶攻遊戲新經濟，也預期可成為遠傳5G用戶成長動能。

韓國高人氣手遊《天堂2M》在韓國上市前事前登錄達700萬人次，創韓國最高紀錄，上市4天後成為韓國營收排行第一的手遊，且上市不到3個月，營收已達新台幣45億元，成為《天堂》IP系列作中吸金能力最強的遊戲。在台灣《天堂2M》開放事前預約7日內人數就已突破120萬，遊戲上市前，事前預約人數更突破352萬，創台灣手遊史上新高紀錄，堪稱手遊界新霸主，而遊戲上市後亦達到雙平台第一名。

NC Taiwan總經理徐政德表示，《天堂2M》於韓國創下多項市場紀錄，台灣成績表現亮眼。這次NCSOFT特別與遠傳合作，希望能讓《天堂2M》再創巔峰。

遠傳與天堂2M攜手推出限時限量獨家優惠，自4月1日至5月31日，申辦遠傳心5G月付1,399資費方案，享5G手機0元起，可體驗5G飆網吃到飽，超高網速暢遊《天堂2M》新世界，前3,000名登錄成功的用戶，可獨享價值3,000元的「遠傳x天堂2M獨家寶箱」，寶箱內含百萬金幣、上級職業獲取券（11次）、上級壺精獲取券（11次）、恩寵聖物、戰鬥卷軸、沙哈氣息、武器強化卷軸和防具強化卷軸，裝備升級必備，數量有限，送完為止。

用戶透過遠傳電信帳單代收消費《天堂2M》滿3,000元，登錄還有機會獲得10％帳單折抵金回饋＋上級職業獲取券（1次）（刻印）。

(工商 )