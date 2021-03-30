陽明海運所屬THE聯盟，目前有15艘船在蘇伊士運河排隊，其中包括陽明4艘，另聯盟已有7艘船改道好望角，其中包括陽明1艘。貨櫃船運市場三大海運聯盟在歐洲與地中海每周都提供四、五個航班，加上有去程、回程船，使用蘇伊士運河的航班非常密集。

陽明4艘在巴拿馬運河排隊的船隻當中，有1艘「源明輪」和長榮海運「長賜輪」是同一梯次通行運河的船隻，就排在長榮船隻後三艘，「長賜輪」本月23擱淺後，「源明輪」25日被運河當局派拖船以倒退方式拖出運河，運河一旦恢復通行，會是第一批通過的船隻。

不過運河排隊船隻已超過450艘，以一天平均通行50艘看，要花九天時間疏散，而後續船隻又不斷報到，估計需要相當時間才能調回正常週期。

至於繞好望角船隻，知名海運諮詢機構Alphaliner以新加坡到荷蘭鹿特丹為例，估計增加走蘇伊士運河約8288海里、繞經好望角要1萬1755海里，增加約3,467海浬。航商以貨櫃船航速21海浬來算，約需增加七天航行時間。

(工商 )