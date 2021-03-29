兩個人會選擇在一起，到底是因為愛情，還是對方條件？一位男性網友表示，自己最近終於順利考上國營事業，卻也萌生出與陪伴他考試3年的女友分手的念頭。他認為，未來應該也要找個同為公職的交往，除此之外，他還一一列出女友的「缺點」，猶豫要如何才能提分。對此，網友狂勸男子最好趕快分手，不要再耽誤他人，「當你的女友好可憐。」

原PO在Dcard感情版匿名發文表示，他現任女友是歷任以來交往最久的對象，不但陪他度過考國考3年的歲月，平常還會照料他的生活起居，幫忙買飯，甚至分擔房租。不過原PO坦言，最近確定考上國營事業後，考量對方的條件，認為彼此相差太多，想和對方分手。

原PO更指出，「女友身高153公分，體重約40公斤？胸部不大應該是B，月薪25K ，目前29歲。」雖然自認長得不帥，但原PO坦言，目前28歲，身高181公分，體重68公斤，如今再加上公職身份，在民營企業上班的女友「年紀比我大以外，外表跟工作都不太行。」打算未來進入國營氣夜後再找裡面的女生交往，兩人的三觀會比較合，父母那邊也比較好說話。

原PO認為，這3年來都在忙著準備考試，真的沒認真找女友，女友對他來說只是將就而已；現在考上了，考量對方為自己付出很多，不知道該怎麼開口提分手，希望網友能提供意見「怎麼樣能讓她心甘情願又不難過的離開我呢？」

文章曝光後，原PO的真實想法卻讓眾人都怒了，紛紛勸趕快跟女友分手，「當你的女友好可憐」、「不要耽誤人家，而且跟胸部有什麼關係？」、「快分吧，誰攤上你誰衰」、「她好可憐，分吧，別耽誤她。呵，自視甚高的人可以下去了」、「想分快分吧，你女友知道你這樣想，肯定不會對你留戀，剛剛好解決你的問題」。

網友坦言，不要自以為矇上國營就好像什麼豐功偉業，可以對女朋友挑三揀四的，「趕快放生女友，你不值得。」對此，原PO透露，放榜後已經確定上台電了，這兩天會先跟朋友出去玩，之後再來煩惱選填志願和分手的事。同時也回嗆網友，「至少這幾年她都覺得很幸福啊」、「我打那麼多妳只注意胸部，不用那麼自卑欸」。

(中時新聞網)