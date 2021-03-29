巴基斯坦空軍在1961年正式取得達梭(Dassault )幻象3式戰機(Mirage III)，如今已達到50年，成為該國空軍機隊中最古老的一款。但是幻象3表現的老而彌堅，持續的修補、檢整和升級後，仍然表現良好。為了表示對飛行員與後勤人員的尊敬與肯定，巴基斯坦國防部特別舉行了「紀念幻象3服役50週年」的慶祝活動。

戰機世界(Fighter Jets World)報導，巴基斯坦空軍目前操作的幻象3的單位，分別是第22作戰轉換部隊，負責部隊訓練的工作；另一支是第27戰術攻擊部隊，仍然是攜掛武裝的一線作戰部隊。在今年2月27日，聯合舉行了隆重的慶祝儀式，巴基斯坦總統阿里夫·艾維（Arif Alvi）與空軍空軍參謀長穆賈希德·安瓦爾·汗上將(Mujahid Anwar Khan)都以特別貴賓的身分出席了活動。

幻象3是巴基斯坦空軍購買的第1種法國戰機，以機隊變得更多樣化。在此之前，操作的是美國戰機為主，包括F-104、T-37，和F-86軍刀機，這幾種美式戰機的性能都過於單一，巴基斯坦並不滿其性能。

巴基斯坦的幻象5。(圖/PAF)

在引進幻象3之後，巴基斯坦對於高速攔截與轟炸兼備的多功能性相當肯定，隨後持續添購，達到135架之多，並且也加購了後續機種幻象5(Mirage V)，數量更多，達到139架，成為僅次於法國的第2大幻象3、5戰機的用戶。

在1971年的印巴戰爭期間，幻象3與幻象5擔任巴基斯坦空軍主力，舉凡轟炸、空防攔截、掩護、偵察都可見到其身影，雖然戰爭結果是以巴基斯坦的失利告終，但是幻象機表現良好，甚至在戰爭期間，擊落過侵犯巴基斯坦領空的蘇聯和阿富汗飛機。

目前，巴基斯坦空軍仍有相當數量的幻象機，包括幻象5EF(Mirage 5 EF)、幻象3DDP(Mirage 3DDP)和幻象3ROSE( Mirage 3 Rose ，一種自主升級版)。

不過，這批幻象機也已到服役尾聲，據巴基斯坦的規畫，在2030年之前，所有的幻象機都會由自製的JF-17雷電式替換。

(中時新聞網)