去年11月遭無良飼主摔下樓倖存柴犬「柴福」，經過新北市政府動保處132天悉心呵護，終於讓牠拾回對人類的信任，並在3月29日找到幸福歸宿，成為第89隻板橋中山國小校園犬，未來將進入班級陪伴師生學習，做為最好的生命教育題材，藉由牠身上故事引導學童學習控制情緒，體會生命的珍貴，發揮達到教育目的。

去年11月17日板橋區男子情緒失控，將女友所飼養2隻犬從3樓陽台往外丟出去，其中1隻瑪爾濟斯當場死亡，另外1隻柴犬「柴福」倖存，由動保處帶回醫療並進行心理照護，因遭到巨大驚嚇，救援回來時非常畏縮，害怕與人接觸，在獸醫師、動保員悉心照顧，132天陪同散步與互動，漸漸打開「柴福」心房，成為一隻快樂無憂的毛寶貝，經多方評估非常適合成為校犬。

板橋中山國小得知「柴福」故事後，主動聯繫並在3月29日將「柴福」納入校園犬，成為第46所校犬學校。校長陳學添表示，將以柴福形象教導學童要學習控制情緒、愛護動物，更不能做出殘害生命的事情，使學童們從小就保有「不棄養、不虐待」的公民意識。動保處也贈送狗屋及「嫁妝」，包括罐頭、梳毛器、飼料、零食、折疊碗、項圈以及牽繩，持續提供寵物諮詢服務，為此中山國小更特意為了「柴福」花了1個月籌辦，將學務處儲藏室佈置為「柴福」溫馨的家，使「柴福」有安身立命的場所。

動保處表示，「柴福」曾因民眾情緒失控差點死於非命，在每日的陪伴照護讓牠重回快樂無憂的日子，現已然是隻乖巧並且愛撒嬌的毛寶貝。新北市是友善動物城市，送養「柴福」後，累積至今已有46校89隻校園犬貓，藉由「柴福」作為中山國小校園犬，增添關懷生命以及寵物照顧的教育意義，是一件值得慶幸的美事。也呼籲民眾認養不棄養，給牠一個溫暖的家，珍惜以及愛護生命。

(中時 )