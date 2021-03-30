國民黨都不採用年輕人該怎辦？這個問題在近幾年來一直是國民黨揮之不去的弊病，國民黨智庫副董事長連勝文直言，國民黨14個縣市首長及13位不分區立委合起來，到底用了多少國民黨內的青年人才？他一直很懷疑國民黨年輕化何時才「要做」，連勝文認為，若真要發掘有潛力的新人，可以先從推行實習開始，不管是黨部、智庫、立院或縣市議會黨團都應該開放一定名額供年輕人實習，且在做民調時，應改為市話加手機，可增加新人出線機會。

連勝文29日在臉書發文，探討國民黨選拔任用年輕人、保障青年參選條款等議題，他指出，過去這十年，不管是黨內青年人才培育、選訓用等議題，或是一般社會青年相關的事務，已經不知道講了多少遍，寫了多少文章，參加多少座談會，特別是有關黨內青年的議題，很多事情講了十年都沒有改變，這也是會讓他起心動念，爭取為黨貢獻的一個重要原因。

連勝文舉國民黨內部青年人才培育為例，他指出，國民黨真的不缺乏文青式的言語、用華麗的辭藻堆砌出來一本一本青年政策說帖，但放眼望去14個執政縣市首長及13位不分區立委，請問合起來，到底用了多少國民黨內的青年人才？有沒有至少接近50位？國民黨培育適當的人才，提供縣市首長及不分區立委選用，這是國民黨的基本工作。但若縣市首長及不分區立委完全不理不睬怎麼辦？。

連勝文個人認為，真的要「做」的話，就是在提名時，要求縣市首長及不分區立委切結，若當選要保留名額給黨內青年人才，而黨也要定期追蹤公佈，縣市首長及不分區立委是否有實現諾言！他相信很少有縣市首長能夠經得起被自己的政黨長期批評，不願意栽培黨內的年輕人吧？而不分區立委如果違反諾言，則應考慮由排名在後，願意栽培年輕人的不分區立委接替。

連勝文坦言，過去幾年，自己小小的辦公室，出了兩個直轄市議員，一個直轄市局長，再加上過去直接協助當選的議員及立委，不包括40歲以上者，至少也有10位，未來還會有更多。連勝文強調，這些不是憑空而來，自己既然能做出一點點成績，那他相信整個組織如果要落實青年培育工作，事在人為，沒有理由做不到。

他解釋，黨內現在有雖然許多保障青年參選條款，立意良好，但卻忽略某些重要的細節。即便有保障名額，但一方面僧多粥少，二方面以現行黨內採行的市話民調再加權的初選民調方式，排除使用手機民調，這種方式，絕對是有利於現任或是高知名度的候選人，一般年輕人不管多優秀，都很難脫穎而出，因此，他認為真的要幫助年輕新人參選，至少民調方式應改為市話加手機，一方面能更加真實反映社會現況，二方面也才能稍微平衡一下年輕新人所面對的不利態勢。

連勝文建議，國民黨若要發掘有潛力的新人，可以先從推行實習開始，不管是黨部、智庫、立院或縣市議會黨團都應該開放一定名額，提供對政治有興趣的年輕人實習。實習完後，表現良好且有意願走政治這條路者，即變為國民黨儲備的人才，而沒有從政意願者，則變為國民黨之友，在不同領域當中，繼續擴大國民黨的影響力。

最後，連勝文再度強調，青年事務包羅萬象，絕非三言兩語或一篇文章即可寫完。而即便國民黨現在面臨有史以來最困難的環境，但這不能成為青年事務推動不利的藉口，因為方法是人想出來的，而有了方法之後，最重要的是確實去做，而不是只做「表面功夫」，這樣子才有辦法真正幫助黨內青年人才成長茁壯，也才能為國民黨儲備未來執政的人才。

有媒體問我，是否會提出關於國民黨青年事務的相關政見？而我現在就告訴大家，我的青年政策只有一個字，就是「做」！！ 過去這十年，不管是黨內青年人才培育、選訓用等議題，或是一般社會青年相關的事務，我已經不知道講了多少遍，寫了多少文章，參加多少座... 由連勝文發佈於 2021年3月29日 星期一

(中時新聞網)