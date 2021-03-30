2021年春天剛到，中台灣土地開發起家並且有多年豐富老屋重建經驗的女性董事長李金鑰，成立建設公司品牌—金林建設，正緊鑼密鼓在大南屯特區開啟第一案！從土地開發到建設，不假他人之手，通通自己來！李金鑰董事長說：「世界走訪過這麼多地方，看到這麼多厲害的建築，加上自己的經驗裡，就算是豪宅也有不完美的地方。因此決定乾脆自己來，成立建設公司，只為蓋一個品質很好、外觀很漂亮，人們住得很開心的房子！」

金林建設首推案 大師雲集只為了蓋好房

李金鑰董事長分享到：「看了很多所謂豪宅，覺得還是有很多美中不足的地方，包含一些細節的部分都可以更好」。也因為董事長李金鑰對建築有近乎完美的要求，因此金林建設第一個案子特別聘請豪宅指標建築師戴育澤，把心目中最美的建築，呈現給消費者。結構上更聘請安藤忠雄在台灣亞洲大學美術館擔任總工程顧問的中村一夫擔任總監造工程師，制定工地管理流程和SOP，全程以「日本精工」的概念打造，層層的把關、一絲不苟謹慎核對每一個步驟比對手繪施工圖才下去施工。此外，除了工法上的要求，金林建設更使用自家的甲級營造廠，每個環節把關好，並且花費長達近兩年的時間規劃，即將在新南屯特區打造新地標。

全案規劃60戶單純住宅 瞄準科技新貴

金林建設首案，全案基地500坪，目前預計規劃僅60戶住家，3-4房精品宅。全案建材規畫以日系歐系為主，也提供客戶客變的服務，讓消費者在不影響結構管道間等範圍內可以規劃自己需求的房子。此外，雖然戶數不多，金林建設細心想到每個售後細節，金林建設總經理曾毓民也補充：我們首推案要打自己的品牌與市場區隔，提供精緻、更新穎與貼心規劃，舒適的住宿氛圍。提供豪宅等級的服務，如到府收垃圾、幫忙叫車等，讓客戶體會不用買大坪數豪宅也有頂級享受！

瞄準「新南屯特區」，李金鑰董事長也提到，首推案選此區主要是看好「新南屯特區」因五期及七期高房價推擠效應，鄰近的「新南屯特區」成為CP值極高的區域，再加上該區域相較於其他台中重劃區，此區生活機能完整，自住客需求高。附近中科、台中工業區、台中精密園區已經形成科技走廊，更有人口紅利效應。交通方面有國道一號、74快速道路、鄰近高鐵等非常便利。因此本案雖尚未開案即吸引不少預約詢問。

新南屯特區為五期與七期的延伸，距離美式賣場好市多約10分鐘內的距離可至。（圖/業者提供）

國道1號與74號快速道路就在附近，交通路網四通八達。(圖/業者提供)

五心服務與職人精神 進軍建築市場

從土地開發整合、危老都更金林建設後續陸續推案，金林建設希望建築都能成為消費者心中的收藏品，更陸續推出品質好，住的舒服的溫馨宅，讓消費者有回到「家」的感覺又有能享受住在飯店的服務。承諾「五心」的保固服務，讓消費者買房交屋到入住都安心也開心，締造品牌價值，蓋出每一棟讓消費者無可挑剔的好房子。

(中時新聞網)