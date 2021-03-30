近年來，養生保健蔚為一種社會風氣，國人普遍重視自身保養，不僅注重日常生活作息與養成運動健身習慣，在營養攝取上也盡量多吃蔬果，更多民眾會購買保健食品來補充營養素。市面上的保健食品種類豐富，品牌也相當多元，在每一間品牌商都砸下廣告重本大肆宣傳，強調自家產品品質最佳，效果最好的同時，民眾該如何辨識，才能選擇對自身有幫助的保健食品？於三月初落幕的「台灣褐藻醣膠發展學會2021年產學研座談會」，多位專家學者即針對保健食品，提出自己的看法，有助於消費者破除商業宣傳手法的迷思，進而買到適合自己的產品。

許先業教授強調人體臨床實驗重要性，並破除消費者對產品純度與溶解度的迷思。(圖:台灣褐藻醣膠發展學會提供)

【產品表象等於功效？ 學者破除大眾對保健食品的迷思】

對於各家保健食品、營養補充品均強調，自己的產品純度高、溶解度高、甚至外觀看起來透明純淨，是否即代表品質優良呢？台灣褐藻醣膠發展學會常務理事許先業教授表示「就純度、溶解度與透明度這幾個表象來看稍嫌抽象，不一定代表保健食品的功能，應該著重在產品可以發揮多好的功能，對人體有哪些幫助。」

現任國防醫學院微生物及免疫研究所研究員的顏明德博士也談到，市面上保健食品強調的這些項目固然很好，但更重要的是必須有科學驗證，如果沒有辦法提出科學實驗數據或相關論文來背書，那麼即使溶解度高也不見得有足夠的功效性。

台灣保健食品學會理事長龔瑞林教授也在會中表示，有好的研究內涵，以及好的研究依據，特別是通過人體實驗認證，對消費者才有保障，這觀念不只針對褐藻醣體相關產品，而是所有的保健食品都適用。另外，龔教授也提醒消費者，千萬不要被網路與廣告所誤導，認為高濃度、高溶解度就是比較好的，唯有經過臨床實驗證實與專業醫師推薦，才是值得長期使用的產品。

【營養食品千百種 專家籲勿輕信廣告並選擇人體臨床實驗認證的產品】

針對市面上琳瑯滿目的保健食品、營養食品廣告以及網路訊息、傳直銷的一些說明，消費者應如何判別產品的好壞與真假？台中宏信診所陳衛華院長提及，政府一直以來都在嚴格規範健康食品與保健食品的廣告內容，對誇大不實的廣告也嚴加取締，但市面上仍然存在著諸多不實廣告，因此消費者在購買當下，最好選擇有健康食品字號「小綠人標章」的健康食品，因為凡是含有健食字號的健康食品均會依據規範，提出動物實驗以及細胞實驗等相關佐證，對人體較為安全。

而在實驗佐證的力道上，與會的諸位學者，以及擁有實際臨床案例的靖妃中醫診所陳玫妃院長均認為，透過人體臨床實驗所呈現出來的成果，會比只經過細胞實驗、動物實驗的結果更具說服力。許先業教授表示，目前在研發保健產品時，都會採用細胞與小動物實驗，現在則擴大到進行人體臨床實驗，目的都是想觀察研發出來的新品，在使用者身上的功效如何？唯有提出臨床實驗證明，食用起來才安心。

顏明德博士則認為，消費者須有一個基本認知，即使同一種原料，只要製成方式、萃取方式不同，就會獲得不同產品，原料的選擇當然重要，但更重要的是有沒有臨床實驗的支持。所以，如果保健食品經過嚴謹的臨床驗證，那麼該產品才會對消費者有最大幫助。

至於保健食品推陳出新，先後推出第一代、第二代，以至於到第N代產品，在成效上是否有不同呢？許先業教授說明，產品的幾代倒是其次，消費者應確實了解使用該輔助食品後，所產生的效果如何，這才是重點。

陳衛華院長分享自身抗癌經歷，教導消費者如何挑選與使用保健食品。(圖:台灣褐藻醣膠發展學會提供)

【陳衛華院長一句話闡述自己多年來的抗癌原則】

陳衛華院長20多年來曾4度罹癌，回首自己抗癌的心路歷程，他認為，其實自己並不能算是真正抗癌成功，而是試著調適自我，轉換心念，學會如何與癌症和平共處，才能保持目前的健康狀態。

他也分享自己使用保健食品的經驗，首先選擇經人體臨床實驗證實有效的產品，另外很重要的一點，就是「持之以恆」。陳院長認為，可以將保健食品視為一種保險，每個月都持續投保，如果只有短期吃，或者斷斷續續地吃，則完全顯現不出效果。反過來說，只要持之以恆地使用，對身體就將會有幫助。

(中時新聞網)