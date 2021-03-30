【回憶殺】53歲資深女星「馬妞」馬維欣，因主持爆料演藝圈八卦的談話性節目《馬妞報報》爆紅，演藝事業跨足戲劇、主持，而她曾和瓊瑤小生馮光榮有段5年婚姻，2人在節目上徹底鬧翻，還因為投資失利欠下千萬債務，人生一度陷入低潮，如今提起還是會忍不住淚崩。

馬妞歷經低潮，都堅強的挺過來。(中時資料照)

馬妞和馮光榮剛開始十分相愛，然而婚後互動卻越來越冷漠，壓垮駱駝的最後一根稻草，是當時馬妞的子宮長了約9公分的腫瘤，由於壓迫到脊椎和膀胱，導致她十分難受，醫師便建議她摘除子宮，然而馮光榮卻表示自己是獨子，如果老婆沒有子宮會無法交代，堅持要子宮留下，甚至認為馬妞婚前有亂搞才會生病，「別的女生子宮都很好可以生小孩，為什麼妳會長這個？」

馬妞和馮光榮曾在節目上和解。(中時資料照)

夫妻倆的關係越來越惡劣，甚至直接在節目上鬧翻，2人離婚後，馮光榮還曾提到：「馬妞是我交往過的女生當中最醜的一個！」甚至寫書暗諷前妻出軌，讓馬妞氣得回嗆：「那我要不要說，我嫁了一個最沒用的男人？」她只是想要有個依靠，然而馮光榮卻完全無法給她，直到2人近年來經歷了親人的生離死別，才漸漸放下過去恩怨，能夠笑著打招呼。

馬妞轉戰購物台，努力工作還錢。(中時資料照)

然而馬妞碰到的困境不僅如此，她曾因為開餐廳7年經營不善，導致自己背負千萬債務，只能轉型當購物台專家，同時也兼職到遊覽車上叫賣商品，努力工作還款，然而債主不但在直播間底下留言「還錢」，甚至派小弟去圍堵她，害她直播的老闆賠錢，馬妞再堅強也忍不住淚崩，「假設我真的活不下來，大家就一起死吧」，如今她的債務已經還了一半，但身體也早已大不如前了。

(中時新聞網)