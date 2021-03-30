不過是幾代人以前，襪子、毛衣和褲子破了，補一補照常繼續穿，隨便哪一家雜貨店都買得到針線包。年近六十的塞庫爾斯還記得，在那個時代，補衣服是穿衣服不可或缺的一部分。她說，她母親縫了一輩子的衣服，補補縫縫對她是家常便飯，再自然不過。

一起縫補 延長衣服壽命。（圖/講義雜誌提供）

耳濡目染之下，塞庫爾斯始終保持著節儉的傳統，還創辦了最早的二手服裝交換網路平臺，顛覆了長久以來的觀念：有錢人穿新衣，沒錢人補舊衣。

近年來，縫紉和編織有了更多的業餘愛好者，但是許多學校不再教授家政，縫紉機也不再是家中嗡嗡作響的常見設備。在「快時尚」連鎖服飾店興起後，襯衫或裙子只要有了破洞，往往代表它的壽命結束了。

補衣其實不難，塞庫爾斯宣傳「可見縫補」原則，也就是不怕讓人看見縫補的痕跡。她在網路上為網友提供指導和靈感，分享富有創意的服裝再生照片。

比方說，一九九○年代，她在展示品拍賣會上買了一件名牌毛衣，結果遺忘多年，再拿出來時，上頭全是洞。她找了彩虹色繡線，以孔眼縫的方式，把那六個洞框起來，原本充滿時尚感的毛衣多了一種民間藝術的美感。塞庫爾斯喜歡修補得粗糙一點，讓人看得到補修，明白一件衣服的壽命如何得以延長。

二○一七年，美國製造了約一千五百四十萬噸的紡織廢料，包括地毯、鞋類、床單和毛巾，但大部分是服裝。只有百分之十五的紡織品回收再利用，換言之，在那一年，垃圾掩埋場接收了上千萬噸的廢布。

事實上，愈來愈多人─尤其是Z世代─購買和改造舊衣物。二○一三年，孟加拉成衣工廠大樓崩塌，造成上千工人死亡，紐約作家和手工藝愛好者羅達博便立下心願，一年內不穿新衣，她將這項計畫稱為「勤儉修補」，也開課教民眾修補。

時尚品牌說服消費者購買新衣總是不遺餘力，不過如今也開始推廣延長衣服的壽命，一些品牌舉辦交換、再利用或修補衣服的活動，甚至銷售剩餘布料製成的補丁包，希望激勵消費者發揮創意。

本文作者:Steven Kurutz／呂玉嬋節譯

(本文摘自 《講義雜誌 3月號》)

《講義雜誌 3月號》

(中時新聞網)