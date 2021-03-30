31歲女星邵雨薇去年被拍到約會「金鐘視帝」吳慷仁，雙方爽快認愛，戀情獲得大批網友支持。不過，最近邵雨薇PO出一張「偷拍照」，原來是她喝殺青酒時被助理拍下，一臉被餓壞的表情讓網友笑翻了。

邵雨薇28日透過社群網站表示：「我們家助理妹妹說，我偷吃別桌菜的時候，很像喜宴蟑螂，我猜她是皮在癢，我只是餓啊，原來這就是偷吃東西被抓到的樣子，我只顧聊天吃飯，自己手機完全沒拍到照」畫面中，邵雨薇放下一頭及胸長髮，身穿灰色小背心和素黑長褲，站在滿桌佳餚前吃得津津有味，當她一轉頭，馬上被鏡頭捕捉到拿著碗筷、微嘟起小嘴的可愛模樣，超真實的反應逗樂不少網友，忍不住留言：「一臉就是幹嘛？沒事別吵我還要吃」、「太可愛的表情，妳太瘦了，多吃點」、「最認真吃飯的演員」、「這表情有點呆」等，連星友陳零九都回「有像」，認同邵雨薇很像喜宴蟑螂。

38歲吳慷仁與小7歲的邵雨薇因戲結緣，2人合作《我的禮物》、《極品絕配》相識相戀，分手一年後重燃愛火，於去年10月底復合，被拍到約會情後，雙方大方公開關係，反而獲得眾多網友力挺；至於為什麼會再續前緣，邵雨薇曾說：「認為彼此適合在一起，彼此是真愛」，吳慷仁也直接表明很欣賞女方的特別，未來有組家庭的打算，那邵雨薇呢？她表示順其自然，「可能明天、也可能10年後。」間接透露能接受閃婚。

(中時新聞網)