今年美國職棒(MLB)新賽季即將在4/2正式開打，台灣運彩已經開出30支球隊奪冠的賠率，如何掌握冠軍高賠率投注的時機，本集以2019年奪冠隊伍，國民隊從季初到季末賠率變化的走勢圖來跟大家探討。
運彩「冠軍」玩法非常簡單，只要猜中賽季結束時的冠軍隊伍就中獎。台灣運彩在開季前(例行賽前)會根據各隊過去的戰績表現、球員交易、傷兵以及教練團陣容…等各種球隊相關數據，評估各隊奪冠的機率並開出初始賠率，並隨著各隊開賽後的表現，動態調整賠率，在進入世界大賽前有幾個重要時間點可以作為投注的參考，首先是季初，其次是季中，接著是8/1交易大限前，最後是季後賽開始前。
我們可以從「國民」2019年冠軍賠率的走勢來看，初始賠率是18倍，奪冠看好度在30個球隊中居第11名，接著戰績不佳，至5/25時僅19勝卻高達31敗，奪冠看好度降低，冠軍賠率大幅攀升到55倍，到了季中7/9時47勝42敗的戰績，戰績雖然明顯好轉，但冠軍賠率還有25倍，在8/1球季交易大限前，把它較弱的牛棚戰力補足，完成爭取進入季後賽的布局，這時冠軍賠率還有25倍，直到晉級季後賽外卡戰擊敗釀酒人後冠軍賠率才大幅降到13倍，在此之前有把握高賠率投注國民的彩迷，這時候一定都是很開心地，後來11/1國民在世界大賽拿下第4場客場勝利奪冠，開心抱回高額獎金，其中有一位是新竹投注站的彩迷，他4/5花5,000元買國民冠軍賠率20倍，最後抱回10萬元獎金；也有一位運彩的網路會員，他4/6以23,000元投注國民冠軍賠率18倍，最後抱回414,000元獎金，他們都是很早就看好國民會奪冠，趁它冠軍賠率高的時候就投注，最終抱回大獎。
今年賽季即將開始，MLB 30支球隊的冠軍賠率已經開出，如果你有看好並鎖定可能奪冠的隊伍，不妨可以趁它「冠軍」賠率高的時候進行投注，或許您也可以在它奪冠時抱回大獎。
(中時新聞網)
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