近日一位民眾採購完，看到包裝底部破了一個洞，才發現自己竟遇到了「偷吃」老手。（摘自Costco好市多 商品經驗老實說）

美式賣場好市多（Costco）商品眾多、價格實惠，深受民眾喜愛。不過近日一位民眾採購完，才發現自己竟遇到了「偷吃」老手。一位過來人更分享自己親眼目睹的奧客實例，簡直不要臉到極點。

原PO在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》上分享，近日到賣場上購買糖果，回家後發現包裝底部破了一個洞，才驚覺自己買到其他客人在賣場內偷拆的商品。原PO指出，「這個是老手了，還知道從底部偷拆，買的時候根本就沒注意到，而且店員結帳也沒發現，算是上了一課！」

貼文一出，就有不少網友直呼，「我發現COSTCO賣場的東西常常看得到被偷拆開來的」、「之前買堅果也一樣，回到家打開發現內部封膜被撕開，之後去好市多買東西都要先打開來看才安心放進購物車」。一位網友更分享，曾經看過一家三口拿著一盒透明塑膠盒裝的櫻桃在賣場上吃，「吃掉了1／3，再把那盒放回去……一整個不要臉到極點。」

不過，也有網友認為，原PO的商品不一定是被偷吃，從外觀看比較像是受擠壓才破掉的，很可能是烏龍一場。「這看起來就像破掉啊，要這樣拆的話還要自備小刀」、「這種包裝很難用手拆成這樣吧，感覺是摔破或壓破的」、「這感覺只是袋子因為擠壓破掉而已」。

對此，原PO指出，近年來好市多的商品確實有在賣場被人直接開來試吃，看在大家都是花錢繳年費的份上，只是希望賣場能在商品控管跟查核上再作加強，否則買到的人很冤枉。「我相信這不會是最後一次，提醒大家注意了！」

(中時新聞網)