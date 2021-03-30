徐若瑄監製及主演的電影《孤味》叫好又叫座，讓她的事業再攀一波高峰。過年期間她前往新加坡，與老公和兒子共享天倫樂，但事業心頗重的她，假期結束後馬上回到台灣，發行人生第一張黑膠唱片，並歡度46歲生日，接著還要演出新片，億萬票房總監的戰鬥力，真不是一般人比得上的。

娛樂圈也有許多演出優秀也身兼導演的藝人們；周杰倫愛車出名，斥資3億元打造台灣首部賽車電影《叱咤風雲》，找來老婆昆凌及曹佑寧、范逸臣、柯有倫、高英軒等人演出，自己則為電影製作主題曲。

徐崢以身兼男主角及監製的電影《我不是藥神》，拿下金馬獎最佳男主角，他認為華語世界需要現實主義的電影，要給觀眾具備社會性、靈魂性與藝術性的作品。

曾志偉因為有個導演兒子，對於新銳導演的提拔特別上心，為了力挺電影《聖人大盜》的導演徐嘉凱，不但出錢出力，更幫忙安排演員，導演也入圍金馬獎最佳新導演。

(中時新聞網)