全台水情吃緊，中南部多數水庫蓄水量降至1成左右，逼得經濟部針對竹苗和中彰部分地區，祭出4月6日起「供五停二」限水措施，引爆民怨。外界質疑，這波旱象早在去年就浮現，政府卻只忙著大內宣，應變慢半拍。

本刊調查，行政院早於2013年即斥資百億元建置6座再生水廠，預計今年起每日可供應再生水28噸，如今卻只有啟用一座，對紓解旱象幾乎使上不力。專家預估，旱情最快在6月才能解除，在此之前不排除步入「供四停三」的窘況。

曾任內政部長、台灣省政府水利處長的台灣大學土木工程系教授李鴻源指出，過去全台有四十六座汙水廠，負責處理每天二百八十五萬噸的工業和民生汙水後，直接排放到河川中。二○一三年，他擔任內政部長期間，曾指示營建署與水利署跨部會提出「公共汙水廠放流水回收再利用推動計畫」，並從南到北選定高雄鳳山溪廠和臨海廠、台南安平廠和永康廠、台中福田廠和豐原廠等六座汙水廠，做為示範再生水廠，預計每日至少提供二十八萬噸再生水供工業使用。

台灣目前面前嚴峻旱象，永和山水庫乾涸見底，隱身40年永安橋重見天日，苗栗縣竹南、頭份將實施分區供水措施。（圖／報系資料照）

政府自三月來不斷對內宣稱「鳳山溪廠每日供應四．五萬噸再生水」、「永康廠今年五月即將開始運作」以及「臨海場預計年底完工」。本刊調查，六座再生水廠原本應於二○二○年全數完工，直至今日卻僅有鳳山溪廠完工商轉；李鴻源也直指，行政院的支票遲遲未兌現，不僅缺乏跨部會處理能力，負責執行的地方政府人力、財力與能力都不同，也是工程延宕的主因。

李鴻源說，府院應針對五座接近完工的再生水廠，要求廠商趕在今年五月提前供水，否則要是連梅雨也延遲，未來缺水的情況只會愈來愈緊迫，「到了六月恐怕要供四停三。」

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(中時新聞網)