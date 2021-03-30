眼看水庫見底，三月十八日經濟部再啟動「抗旱水源應變計畫二．○」，強化區域調度、伏流水開發及開採工地地下水等。然而專家認為，「相關單位掌握水情不夠確實，導致防災效率低落。」雖然降雨不足是事實，但執政黨也難辭其咎。這波缺水危機更可能威脅被譽為「護國群山」的半導體廠產能。

全球晶片缺貨，讓台積電等科技大廠的產能滿載，成為疫情下的「護國群山」，如今這些台廠卻遭旱象逆襲，引爆國安危機。據悉，匯集半導體、面板等科技大廠的新竹科學園區（竹科），年產值逾新台幣一兆元，每日用水量約十五萬噸，占新竹地區每日用水量近三成。

雖然經濟部長王美花日前承諾，「供五停二」措施不會影響科學園區，但眾所周知，早在去年底，竹科部分科技大廠已警覺到缺水危機，超前部署預訂水車；南部科學園區（南科）多家廠商也和水車公司簽約，並開始規劃裝水、運送、卸水的路線與時程。不過，對中小型廠商來說，「水車應急法」根本吃不消。

因應缺水旱情，農委會自去年起陸續針對桃竹苗、台中及嘉南等區域，分別實施農作停灌，如今稻田已成黃土一片。（圖／張文玠攝）

「一輛水車大約可載二十噸，一趟約三萬元，以台積電竹科廠每日用水量五萬七千噸計算，若全靠水車載運，一天就要八千五百萬元！」立委高虹安指出，由於半導體製程需要使用大量自來水，過濾分離出俗稱「超純水」的「去離子水」，因此用水量龐大；另外，部分製程控制設備也需大量「製程冷卻水」降溫，「龐大的水費支出，不是一般中小企業所能負擔。」

立委林為洲則表示，台積電在竹科寶山打造的研發中心預計今年完工，另外還計劃建置二奈米代工廠，預計三年後開廠，但一條備援管線需要建置二年，目前這項計畫仍在研議中，屆時恐怕難以因應倍增的用水量，「政府正在和台積電賽跑。」

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(中時新聞網)