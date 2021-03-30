去年七月起，經濟部水利署和農委會陸續召開水情盤點會議，並成立旱災中心，進行水庫出水管控、區域調度、減壓供水與停灌補償等；同年十月，行政院核定「抗旱水源緊急利用計畫」，投入十四億元於抗旱水井、埤塘及緊急海水淡化等工作，然而府院抗旱作為還是緩不濟急。不只科技業對缺水問題心急如焚，府院「供五停二」的措施也惹出不少民怨，連餐飲業也自曝隱憂。

台灣去年創下半世紀以來首次無颱風登陸紀錄，引發嚴重的旱災。延續去年桃園、新竹和苗栗二期農作停灌，今年桃園一期農作停灌，區域甚至擴及台中和嘉南平原等地；不只灌溉用水受限，三月二十四日「旱災中央災害應變中心」（旱災中心）宣布，四月六日起新竹、苗栗及台中部分地區進入「供五停二」民生限水，這是台灣近二十年來第三度大規模分區供水，已造成民眾和產業恐慌，中南部甚至出現為儲水而搶購大塑膠桶的亂象。

「往年缺水的時候，大家怕食材沒洗乾淨，都不敢外食啊！接下來停水期開始，客人很可能會變少。」在竹科附近經營自助餐的李姓老闆說，缺水危機一日未解，後續影響的恐怕不只科技業，觀光、餐飲業人人自危。

曾任內政部長、台灣省政府水利處長的台灣大學土木工程系教授李鴻源不解地說，政府的抗旱機制中，抽地下水是最下策的救命防線，「府院去年十月就預期今年會缺水，迄今有六個月的時間可對地下水井進行總盤點，包括開挖地區及安全出水量等，為何這些數據沒出來？」他有些動了肝火地表示，「政府怎麼會這麼牛步？你問我有特效藥嗎？我認為現階段能做的只剩災害控管。」

面對旱象，前水利署長陳伸賢建議，政府應更嚴實計算並分配各種用水的占比，目前全台農業用水約占七○％，反觀先進國家的農業用水介於三○％至四○％，台灣應重新規劃農業實際需要的用水量，避免浪費，不必每次水情告急就用「停灌」或「補助」來因應。

對於已經長達二十七年沒調整自來水價格，曾任內政部長、台灣省政府水利處長的台灣大學土木工程系教授李鴻源與陳伸賢都認為，水價太低導致浪費，政府應該趁這次「民氣可用」，調漲水費至一度三十元的合理價格，如此一來，產業界將提高汙水回收處理的意願，進而促成水循環產業鏈。

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(中時新聞網)