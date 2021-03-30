戴上假「富二代」面具專釣20多歲嫩妹詐財的楊博成，2年多前隱瞞其人夫身分，裝闊行騙！遭騙130萬元最慘的林姓女直播主和其他受害者組「婦仇者聯盟」蒐證提告，其中6名被害者提告案併案審理，檢察官為查楊男「富少」故事真偽，傳喚王姓妻子出庭，王妻當庭證稱楊男是軟飯男，連健保費都由她支付，還坑了娘家親友20萬，證詞成為扳倒楊男詐欺行為鐵證，讓楊男因此被判2年6個月有期徒刑。

本刊調查，2年多前，被楊男詐騙130萬元的林女和14名受害女子共組「婦仇者聯盟」討論對策，一一蒐證提告，警方也查出楊男所說的大安區信義路豪宅及經營酒吧的地址都是假的。

楊男之前因詐騙侵占被害人金錢和手機，加上竊盜案通緝被警方逮捕送辦。（圖／翻攝TVBS）

其中高姓等6名受害人提告的詐欺、侵占和恐嚇案併案審理，檢察官為調查楊男對被害人所說的「富二代」背景是否為真，特地傳喚楊男的王姓妻子到庭作證。

王女出庭前，被害女性早已追債到王妻和楊男住處，王妻已知丈夫在外種種惡行，檢察官傳喚她出庭，王女當庭毫不保留地供述，楊男婚後是軟飯男，沒工作也沒錢，連健保費都由她支付，楊男在婚後2個月即向她娘家親戚借了20萬元後離家出走，王女此一證詞成了扳倒丈夫鐵證，去年3月向法院訴請和楊男離婚獲准。

新北地院法官審酌楊男正值青壯盛年，卻不思以正途取財，明知無正當工作亦無還款能力，竟利用被害人對其信賴，詐取財物、獲取利益，楊男在無法自同一人身上詐款後，隨即轉而詐騙其他人，惡性非輕，迄今未償還被害人所騙金錢，犯後態度惡劣，依《詐欺》罪判處2年6個月有期徒刑，全案仍可上訴。

本刊致電楊博成，他否認有騙財騙色行為，並反指有些指控不屬實，是他人惡意加油添醋所為。

撞臉香港演員「八兩金」的渣男楊博成租名車佯裝富少，勾引嫩妹上床後再借款不還。（圖／本刊繪圖組）

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(中時新聞網)