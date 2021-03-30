男子楊博成詐騙多名20多歲嫩妹，長相被網友形容是「鬼斧神工」的楊男，撞臉香港最醜男演員「八兩金」，本刊掌握，楊男縱使因詐欺及性侵女大生一審已遭判刑，仍以假富二代的身分繼續當渣男，受害女子也從15飆至60人，初估2年半以來，詐騙金額已破千萬！

本刊調查，楊男雖被多名受害女性提告詐欺案，但仍不改以花言巧語誘騙年輕女子的本性，擅長在「愛情公寓i-Part」、「探探交友」及「iPair」直播等交友軟體，鎖定多名年僅20多歲的嫩妹獵豔詐財。

楊男（左）頂著西瓜皮帶著金項鍊的外表，被網友狠酸撞臉香港最醜藝人「八兩金」。（圖／讀者提供、翻攝網路）

2018年4月16日，1名女大生透過交友軟體認識楊男，2人當天吃完消夜，返回女大生住處時，楊男聲稱「若不和我繼續交往，須發生性行為當交換條件」，女大生一口回絕，竟遭楊男強行脫衣硬上得逞，手機還被拿去典當。

案經新北地院審結，依《強制性交》、《詐欺取財》罪分別判處楊男4年及3個月有期徒刑，被害人提出民事求償，新北地院去年底判決楊男須賠償受害女大生40萬1560元。

除了女大生受害，在診所當助理的小莎（28歲）今年初認識楊男後，楊男先以「兄弟車被撞壞」借錢，一開口就是8萬元，見到小莎猶豫，楊男就感情勒索：「以後結婚都聽妳的，一點錢不要計較，這樣無法成為我的女人。」

小莎認為楊男「家境富裕」有錢可還，又陸續幫楊男租車、付酒錢、刷遊戲點數，共出借82萬元，不料在要求楊男還錢後，手機被他搶走強刪對話紀錄，楊男還恐嚇要叫小弟砸診所讓她無法工作，使她至今遲遲不敢提告，「我希望他（楊男）趕快被關，不要再出來害人」。

另名擔任行政總機的小柔（27歲）今年3月成為栽在楊男手中的最新受害人，小柔表示，朋友介紹被人打傷住院的楊男當朋友，因此她前往醫院探視楊男，楊男在病床上就說要和她在一起，隔天出院時就拜託她先代墊4萬元醫藥費，強調出院後去辦一些資料有錢就可以還她，她信以為真先借錢。

至少60名女性遭到楊博成詐騙，人財兩失下場淒涼。（圖／讀者提供）

後來楊男每日狂發訊息問她：「寶貝或老婆吃飯沒？」還開賓士車接她下班，之後2人就真的在一起了，後來楊男編造各種理由向她借錢，因楊男保證會還錢，她借錢後，楊男又以買禮物替友人慶生、付酒錢及租車為由，從她身上撈走47萬，目前僅還3000元。

本刊致電楊博成，他否認有騙財騙色行為，並反指有些指控不屬實，是他人惡意加油添醋所為。

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(中時新聞網)