面對今年5月董事全面改選，東元(1504)前常務董事黃育仁提出的董事候選人名單高達7席，超過應選11席的半數，一般董事方面，除了黃育仁本人，還包括現任總經理室特助兼董事黃立聰、菱光(8249)董事長方頌仁。獨立董事提名4席，包括：勝創科技財務副總李明萱、全球人壽董事劉積瑄、台積電(2330)前發言人孫又文、環泥(1104)總經理侯智升，提名名單算是相當有亮點，橫跨各個產業，似乎也希望取得持股25％的外資認同。

黃育仁方面指出，馬達產業正面臨50年一度的大轉變，馬達不再是傳統產業，家電業和物流業也同樣在面臨快速的數位化轉型，東元必須要改革創新，才能因應產業趨勢和潮流演變。今天所提出的就是一個讓東元創新的團隊名單，為了推動改革而成立的。本次提名3位董事、4位獨立董事候選人，均具高度獨立思考能力，專業領域涵蓋材料科學、數位科技、新型商業模式、公司治理、與投資人關係10多年經驗的專業人才，以及台美雙執照的會計師。對於東元電機的未來發展充滿了熱忱，期盼東元電機股東能予以大力支持。

但目前東元集團投資事業多元，從機電產業、資訊、不動產、人力資源到旅遊及餐飲業，改革的契機就在菱光所推出的「聚焦東元3.0計畫」，將以核心機電傳動業務、馬達、伺服驅動系統等產品出發，結合AI、智慧感應及先進建模等智能方案，同時結合電動車輕量、微型化所需的材料科學。

在此綜效明確的事業體運作下，東元的股東權益報酬率可望從目前的6.1％提升至10％以上。此外，東元轉投資事業也將轉型為現代化物流科技為中心的事業群，涵蓋物流、家電、餐飲和旅遊等與一般民眾生活息息相關的新興服務模式。此一新型態事業將有助集團未來活化投資、優化資本利用。

此外，為敦促東元增進全體股東價值公共利益，菱光亦於東元今年股東常會提出「轉投資事業檢討改進案」，請東元股東會決議轉投資事業須符合能對核心事業領域（例如：馬達、綠能機電）產生綜效原則才予投資，否則應檢討處分，未來轉投資亦應採相同原則辦理。

(時報資訊)