晟德(4123)公佈2020年年度合併財務報告，全年合併稅後淨利48.86億元，歸屬母公司淨利37.86億元，每股盈餘8.5元。晟德董事亦會通過盈餘分配案，擬配發現金股利1.5元及股票股利1元，總計2.5元。晟德指出，目前已轉型成為一家生技控股公司，隨著轉投資公司陸續獲得資本市場青睞，集團流動性資產大幅提升，獨特的永續金流模式，藉由階段性、策略性調節獲利，穩固現金流水位，除可持續投入、擴大核心事業的發展，更可不受短期獲利波動影響，達到每年穩定配息的模式。

晟德轉投資範圍包含新藥開發、蛋白質與抗體藥物開發公司、保健品及農業生技產業、醫療器材與創投等多元領域，其中大健康領域核心事業的澳優本業業績穩定增長，加深營養品及精準醫療投資力道，澳優(1717.HK)2020年營收為人民幣人民幣79.86億元，年增18.6%，逼近人民幣80億大關；歸屬母公司稅後淨利為人民幣10.04億元，年增14.3%，在核心業務穩健增長外，提前佈局特殊醫學用途食品(特醫食品)，2020年澳優在台灣獲准第一個營養均衡完整配方特醫食品，同時也推進其他特醫食品的取證。此外，澳優也跨入精準營養健康管理服務。

2020年生物新藥抗體偶聯藥物(Antibody-Drug Conjugates, ADC)因同時具備抗體靶點及化藥毒殺功效備受矚目。根據市場預測，2024年全球ADC市場將達129億美金，2018至2024年的年複合增長率約35%，深具市場發展潛力。此外，隨著全球生物藥品開發需求快速成長，生物藥委託開發暨製造服務(CDMO)成為關注焦點。

晟德轉投資的東曜藥業(1875.HK)自主研發的首款ADC藥物TAA013順利進入三期臨床試驗，也積極拓展CDMO業務並啟動生物藥研發和產能擴充計畫。政府藉由法案修正全力支持台灣生物藥CDMO產業快速成長，永昕(4726)身為台灣唯一專注於CDMO的公司，去年CDMO業務不受疫情影響，年成長近16%，更創下首度轉盈里程碑。

(時報資訊)