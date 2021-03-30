力達-KY(4552)公布2020年財報，全年合併營收為43.85億元，年減19.2％，營業毛利為9.06億元，年減18％，營業利益3.97億元，年減27.8％，稅後淨利2.58億元，年減31％，每股稅後盈餘2.22元，每股淨值為44.9元。董事會決議股利分配案，擬配發每股現金股利1.11元，配發率為5成。

力達-KY去年受疫情影響，營收及獲利率下降，但毛利率提升至20.7％，主要原因為產品組合優化，主機自製率提高所致。2020年產品營收比重方面活塞機、螺桿機、渦旋機占比為25.7％、57.6％及13.8％，螺桿及渦漩比重如期成長，F系列及兩級壓縮等高效變頻系列佔螺桿整體從2019年的35％大幅成長至42.6％，外銷比重較2019年的20.9％增加至26％，尤其以亞洲占比11.3％最多，其次異軍突起的區域為澳洲市場，經銷商深耕有成，銷售金額年增近3成，占比5.1％。

力達-KY近年努力邁向長期營運及空壓機行業轉型目標，去年成功研發低壓變頻螺桿機並正式上市，與兩級壓縮變頻螺桿合力搶攻中大馬力行業應用，獲得市場青睞；搶攻中小馬力市場為主的E系列永磁變頻螺桿機，剛通過台灣經濟部能源局能效分級最高一級節能認證，持續為自動化工業製造生產提供節電效益。今年持續推進滿足所有螺桿主機型號自製，配合新廠啟用後，拚自製率滿產。

公司也表示，大陸大力推動行業基礎建設，終端客戶對扮演生產製造推手的空壓機需求明顯提升，尤以兩級壓縮及低壓螺桿等中、大馬力較為明顯，50匹馬力以上比重從去年的67％大增至75％，對於大陸內需及東南亞市場生產需求樂觀看待，位於泉州台商投資區的新廠房建設今年下半年完工，將整合上下游生產，擴大接單動能及提高品牌能見度。

(時報資訊)