鴻海旗下工業電腦廠樺漢(6414)董事會通過股利分派案，決議擬配發每股現金股利5元，盈餘配發率41.22％。以昨（29）日收盤價247元計算，現金殖利率約2.02％。公司將於6月23日召開股東常會。

樺漢2020年合併營收創840.91億元新高、年增3.17％，毛利率23.3％、營益率4.37％，分創新高及近3年高點。業外收益雖減少3成，歸屬母公司稅後淨利仍創11.11億元新高、年增2.9％，每股盈餘（EPS）12.13元，優於前年追溯調整後的12.03元。

樺漢財務長暨發言人吳友梅表示，去年雖受疫情影響，但受惠品牌及系統整合業務成長，帶動合併營收維持小幅成長，毛利率及營益率亦同步提升。惟新台幣強升致使匯損達3.22億元、影響每股盈餘達1.96元，若排除匯率因素影響，則去年每股盈餘達14.09元。

樺漢2021年前2月合併營收119.22億元、年增5.25％，創同期新高。董事長朱復銓表示，集團在手訂單已創新高，其中S&T/Kontron的品牌業務達9.3億歐元新高，帆宣的系統整合業務亦創278億元新高，設計製造（ODM）業務亦可望年增達逾雙位數。

由於三大業務在手訂單暢旺，朱復銓表示，若沒有零組件缺料因素，營運將有穩健成長動能。他坦言，近期車用、音訊晶片及主動元件等零組件「非常缺」，預期對第二季ODM出貨影響最劇烈，目前已確保取得6～7成訂單所需的零組件，將繼續致力降低缺料影響。

同時，為因應歐美一線重要客戶對ATM、自助報到機、彩票機及博弈機等需求，朱復銓指出，樺漢將建立一條龍式的整體產品設計製造服務，預計在歐洲設立製造中心。因應相關資金需求，預計第四季將有增資計畫，目前確切方式尚未確定。

(時報資訊)