首季在土地市場方面，由於去年第一季有世貿三館的地上權標售案拉高基期，本季大型土地及地上權交易年減率50%，總金額為425億元。去年底政府開始大力調控房市以及央行緊縮不動產放貸，土地成交量已較去年放緩，建商購地金額比去年減少3成(341億元)，但相較於2015年及2016年的房市低點時期，平均單季土地交易量縮為260億元來看，政策的效果仍待觀察。

第一太平戴維斯董事長黃瑞楠表示，隨著疫苗普及率增加，全球景氣復甦下，主計處預估台灣今年經濟成長率為4.6%，創下2015年以來的新高，經濟表現將趨動企業對於自用不動產的剛性需求，特別是工業廠房及廠辦。雖然政府陸續推出多項打房政策，從自用廠商的角度觀察，購地建廠至產線建置完成至少需要2~3年，設備的投入金額更可能達到1倍以上，多屬於長期計畫，政策的影響有限，然而減少短期投機機會，有助於將土地資源導入真正的需用方。投資市場方面，房地合一2.0正式上路後，投資期間將拉長至5年以上，對於短期操作的買氣勢必受到影響，未來投資型買方對於投資標的將更為謹慎，租金表現、招租難易度以及區域的重大發展將成為評估重點。

大型建商仍積極參與公部門土地標售案，第一季的國產署的大安區土地標售案與高雄市政府土地標售案，都紛紛寫下加價3成至5成搶標的情況，顯示財力穩固的大型建商，擴充土地庫存仍是主要目標，然而營建成本上漲，使得部分建商採取先建後售以及延長預售屋完工期間因應方式。

看好這一波產業榮景，多家建商宣布跨足工業不動產市場，京城建設斥資33.8億元購入台南仁德工業土地，將開發為工業園區；另外，寶徠建設及璞園建設與春保鎢鋼集團合作，將在桃園華亞科技園區打造廠辦園區；而大型傳產集團亦積極活化旗下舊廠資產，紡織大廠南紡宣布將占地9萬坪的台南仁德廠，轉型為南紡科技園區，以掌握這波台積電產業鏈商機。

(時報資訊)