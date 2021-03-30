受避險基金遭斷頭風波影響，美股道瓊早盤賣壓出籠下挫，不過午盤過後投資人信心恢復，買方進場接手，最終道瓊小漲98.49點（或0.30%）持續寫下新高紀錄，科技類股則拉回下跌，台積電ADR回檔2.17點。
由於美股上周五爆出前老虎基金交易員Bill Hwang所掌管的現任家族基金Archegos Capital違約遭清出200億美元事件，與其相關的銀行股都止不住跌勢，高盛與摩根士丹利分別下跌0.51%及2.63%，連帶大盤受到賣壓壟罩。
道瓊開盤表現並不理想，不過隨著盤中投資人疑慮降低且期待拜登政府利多政策，買方進場接手走勢回彈，最終收在33,171.37點，小漲98.49點（或0.30%）仍是歷史新高紀錄。
然而除道瓊外，其餘三大指數皆表現不佳，那斯達克指數下跌79.08點（0.60%）、標普500下挫3.45點（或0.09%）、費城半導體同樣回檔51.65點（或1.66%）。
上周半導體類股勁揚，台積電ADR大漲5.53%，不過本周一開盤相關類股整理下殺，台積電ADR下跌2.17元（或1.86%），聯電、日月光等企業同樣受影響未能上揚，聯電跌2.49%、日月光則下探1.43%。
(中時新聞網)
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